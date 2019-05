Gyventojų pagalba į šalies biudžetą grąžinta 40 mln. eurų

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad per visą laikotarpį, kai 2006-aisiais buvo įsteigta vieninga VMI pasitikėjimo linija 1882, skirta pranešti apie galimus mokestinius pažeidimus, VMI nustatė per 40 mln. eurų nuslėptų mokesčių. Per šį laikotarpį VMI iš viso sulaukė daugiau nei 45 tūkst. gyventojų pranešimų apie galimai slepiamus mokesčius.