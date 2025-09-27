Gyventojai jau norėtų šildymo

Šildymo sezonas paprastai pradedamas tuomet, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra būna žemesnė nei 10 laipsnių šilumos.
„Orų prognozės nuolat stebimos, o šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, savivaldybė nustato savo pavaldume esančioms įstaigoms. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojus, balsų daugumos sprendimu gali patys apsispręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios – ji nebūtinai turi sutapti su savivaldybės nustatyta šildymo sezono pradžia“, – tikino Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas.
Pernai Klaipėdoje šildymo sezonas pradėtas spalio 9-ąją. Pirmiausia šildymas įjungiamas savivaldybės biudžetinėse sveikatos, ugdymo, socialinių paslaugų įstaigose.
Pernai po kelių dienų, kai pradėtos šildyti mokyklos ir darželiai, šiluma pasiekė ir savivaldybei pavaldžias kultūros bei sporto įstaigas.
Daugiabučius namus pernai šiluma pasiekė beveik po savaitės, kai buvo įjungtas šildymas darželiuose.
Norint, kad šiluma į daugiabutį atkeliautų anksčiau arba vėliau nei visame mieste paskelbiama šildymo sezono pradžia, reikalingas daugiau nei pusės namo gyventojų pritarimas.
Klausimą dėl šildymo sezono pradžios inicijavimo reikėtų derinti su daugiabučio namo administratoriumi arba bendrijos pirmininku.
2023 m. šildymo sezonas Klaipėdoje prasidėjo spalio 18 d., o biudžetines socialinių paslaugų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas šildyti pradėta nuo spalio 13 d.
2022 m. šildymas įjungtas spalio 26 d., 2021 m. – spalio 12 d., 2021 m. – spalio 12 d., 2020 m. – spalio 15 d., 2019 m. – spalio 7 d.
