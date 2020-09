Griežtesnė patikra Baltarusijos pasienyje brangina vežėjų paslaugas

Baltarusijai pasienyje su Lietuva sugriežtinus šalies vilkikų patikrą, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas sako, kad dėl to vežėjai nespėja laiku atvežti krovinių, be to, jų pervežimas pabrango – vežėjai patys turi susimokėti už papildomą patikrą, kainuoja ir prastovos.