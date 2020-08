„Google“ mokys Lietuvos gyventojus ir verslą persiorientuoti po krizės

Technologijų milžinė „Google“ Lietuvoje šiemet ir kitąmet apmokys 10 tūkst. žmonių naudotis įvairiomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Be to, „Google“ padės sunkumų per krizę patyrusiam verslui greičiau persiorientuoti į skaitmeninę erdvę, surasti naujų rinkų, eiti į pasaulinę rinką.