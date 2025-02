Globalaus verslumo ir plėtros indekse Lietuvai – garbinga vieta

GEM duomenimis, pirmą vietą tarp 56 šalių užėmė Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE), antrą – Lietuva, trečią – dalinosi Taivanas ir Saudo Arabija.

Prieš metus Lietuva buvo ketvirtoje vietoje.

„Geriausia vieta pradėti verslą 2024 metais, vertinant pagal palaikančią aplinką, yra JAE, kitos Persijos įlankos ekonomikos taip pat surinko aukštus įvertinimus. Tuo metu aukščiausiai įvertinta Europos ekonomika yra Lietuva, o mobilus verslininkas galėtų svarstyti ir palyginti nebrangias Indiją bei Indoneziją“, – teigiama dokumente.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas teigia, kad tai – ne tik Lietuvos verslo sėkmė ir palankios verslo aplinkos įvertinimas, bet ir aiški žinutė tarptautiniams investuotojams, kad Lietuvos rinka yra atvira, moderni ir pasiruošusi augti.

„Net neabejoju, kad gerindama sąlygas verslui bei mažindama biurokratinę naštą, Lietuva gali užkopti ir į pirmąją reitingo vietą“, – pranešime teigė L. Savickas.

„2024 metais visos 13 Lietuvos sistemos sąlygų buvo įvertintos kaip pakankamos (daugiau nei 5 balai) arba geriau. Tai pagerėjimas, palyginti su ankstesniais metais, kai verslumo ugdymas mokykloje buvo įvertintas 4,7 (mažiau nei pakankamai). Šios sąlygos įvertinimas pakilo iki 5,6, taip visoms peržengiant pakankamumo ribą“, – teigiama tyrimo ataskaitoje.

Be to, Lietuva užėmė antrą vietą pagal tris sistemos sąlygas (dvi švietimo sąlygas ir įėjimo į rinką paprastumą) bei trečią – pagal dar tris sąlygas (Vyriausybės verslumo programas, prieigą prie verslo finansavimo ir mokslinių tyrimų bei plėtros rezultatų perdavimą).

„Nepaisant puikių įvertinimų, ekspertai Lietuvoje vis dar mato iššūkių moterų galimybėms naudotis verslo ištekliais – nors šis rodiklis per metus pagerėjo nuo 4,5 iki 4,8, čia dar reikia tobulėjimo. Tuo metu ekspertai aukštai įvertino naujų verslų dėmesį socialiniam ir aplinkosauginiam poveikiui – 6,7 balo, gerokai daugiau nei pakankamai ir gerėjant nuo 6,1 balo 2023 metais“, – rašoma ataskaitoje.

Anot tyrimo, vienas iš keturių Lietuvos suaugusiųjų teigia, kad jų namų ūkio pajamos 2024 metais sumažėjo – prieš metus tai teigė vienas iš trijų. Tuo metu verslumo ketinimai smarkiai išaugo – vienas iš penkių suaugusiųjų tikisi pradėti naują verslą per artimiausius trejus metus – beveik du kartus daugiau nei prieš metus.

Be to, Lietuvoje verslumo suvokimas yra aukštas – daugiau nei septyni iš dešimties suaugusiųjų pažįsta žmonių, neseniai pradėjusių verslą, daugiau nei pusė mano turintys pakankamai įgūdžių ir patirties, kad galėtų pradėti savo verslą.

2024 metais verslą pradėjo beveik vienas iš aštuonių lietuvių – beveik du kartus daugiau nei užpernai, nors tuomet šis rodiklis jau buvo dukart mažesnis nei 2022 metais.

„Tai rodo didelį verslumo aktyvumo svyravimą – 2024 metais vos vienas iš 30 suaugusiųjų buvo įsitvirtinęs verslo savininkas, palyginti su vienu iš septynių 2023 metais“, – vertino ekspertai.

Daugiau nei trečdalis naujų verslininkų planuoja per artimiausius šešis mėnesius aktyviau naudoti skaitmenines technologijas, o panaši dalis jau turi klientų užsienyje.

Lūkesčiai dėl darbo vietų kūrimo yra dideli – vienas iš penkių naujų verslininkų tikisi per penkerius metus įdarbinti bent dar šešis žmones. Be to, kas antras verslininkas nurodė, kad socialinis ar aplinkosauginis poveikis jam svarbesnis už pelną ar augimą.

Pasaulio verslumo stebėseną atlieka ir GEM Lietuvoje koordinuoja Vilniaus universiteto Verslo mokykla, bendradarbiaudama su Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei „Moody‘s“ Lietuva.