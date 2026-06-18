Gitanas Nausėda: „Sodros“ rezervas turėtų būti panaudotas labai atsargiai

„Tikrai neturime pravalgyti „Sodros“ biudžeto rezervo ir pertekliaus, tikrai gali būti mūsų makroekonomikoje laikų, kurie nebus tokie geri kaip dabartiniai. Ir dėl tos priežasties rezervas turi būti panaudotas labai atsargiai. Tačiau palikti užmarinuoti, užkonservuoti rezervą ir sakyti, kad mes pasirūpinsime ateities pensininkais, tuo tarpu dabartiniai pensininkai mums nerūpi – man toks požiūris yra nepriimtinas“, – žurnalistams Briuselyje kalbėjo prezidentas.
„Pasisakau už subalansuotą požiūrį. Mes esame net pateikę teisėkūros iniciatyvą, kurioje numatome panaudoti, derybų klausimas – tarp 10 ir 20 procentų – šito perviršio. Bet tai tikrai būtų finansinis šaltinis, kuris leistų adekvačiai finansuoti tą pensijų indeksavimą, kurį mes vykdome nuo pat 2019 metų“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, „Sodra“ skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti ekonominę krizę, jei šalį ištiktų panaši į 2009-ųjų krizė. Tačiau „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė šią savaitę kalbėjo, kad rezervas neturėtų būti naudojamas spręsti demografines problemas.
Lietuvos bankas taip pat teigia, kad rezervo ilgainiui nepakaktų spręsti visuomenės senėjimo iššūkius, būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Tuo metu Valstybės kontrolė pažymi, kad fiskališkai rizikingas ne rezervo padidėjimas, o polinkis jį panaudoti sprendimams, kurie dar labiau padidintų valstybės ilgalaikius įsipareigojimus.
Planuojama, kad šių metų pabaigoje be grįžtančių pensijų pinigų „Sodros“ rezervas sieks 5,28 mlrd. eurų, o su jau pervestais pensijų pinigais jis siektų 6,6 mlrd. eurų, tačiau iki metų pabaigos ši suma, tikėtina, dar išaugs žmonėms toliau atsiimant sukauptas lėšas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė yra sakiusi, kad kitąmet pensijos tikrai bus didinamos, taip pat svarstoma, kokią dalį viršplaninių rezervo lėšų tam panaudoti.
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