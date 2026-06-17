Gera žinia žemės ūkio kooperatyvams: sumažės biurokratijos?

Pasak ministro Andriaus Palionio, taip mažinama administracinė našta ūkininkams.
„Dabar pripažinimo kooperatyvu statusas suteikiamas laikinai, dvejiems metams, pats kooperatyvas vėl turi inicijuoti, pateikinėti duomenis, kad tą statusą atgautų. Dažnu atveju yra dubliavimas, turime registruose duomenis, kuriuos galėtume paimti ir tą administracinę naštą sumažinti“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo ministras.
Numatoma, kad Juridinių asmenų registro sistemoje bus matoma žyma, patvirtinanti kooperatyvo statusą.
Be to, siūloma nustatyti tris reikalavimus tokiam statusui: bent 90 proc. kooperatyvo narių turi užsiimti žemės ūkio veikla, daugiau kaip 50 proc. supirktos produkcijos arba paslaugų vertės turi sudaryti sandoriai su jo nariais, mokesčių nepriemokos ir įsiskolinimai negali viršyti 500 eurų.
Taip pat siūloma įteisinti „pasyviojo nario“ statusą. Jis leis ilgamečiams nariams, kurie dėl objektyvių priežasčių nebeūkininkauja, išlikti kooperatyvo dalimi kartu užtikrinant, kad sprendimų priėmime dominuotų aktyvūs nariai.
Pakeitimais aiškiau reglamentuojama valdybos pirmininko, valdybos ir stebėtojų tarybos narių rinkimų tvarka, taip pat nustatoma, kaip sprendžiamos situacijos, kai kandidatai surenka vienodą balsų skaičių.
Tokioms Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pataisoms dar turės pritarti Seimas.
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