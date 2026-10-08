Gatvių apšvietimui atnaujinti – 10 mln. eurų

Tam numatyta 10 mln. eurų.
„Atnaujintas gatvių apšvietimas reiškia saugesnes gatves gyventojams ir mažesnes sąskaitas savivaldybėms. Mažiau išleisdamos elektrai ir tinklų priežiūrai, jos gali daugiau lėšų skirti kitiems bendruomenių poreikiams“, – pranešime teigė ministras Lukas Savickas.
Teikti paraiškas kviečiamos savivaldybių administracijos, jų valdomos įmonės, prižiūrinčios gatvių apšvietimo tinklus ar užsakančios jų priežiūros bei taisymo darbus.
Subsidija galės padengti iki 50 proc. tinklų modernizavimo išlaidų, maksimali suma vienai savivaldybei – iki 1 mln. eurų. Paraiškų skaičius vienam subjektui nėra ribojamas.
Ši priemonė finansuojama iš Europos Sąjungos Modernizavimo fondo lėšų.
Naujausi komentarai