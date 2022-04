FNTT: dėl ES sankcijų Rusijai ir Baltarusijai Lietuvoje įšaldyta apie 22 mln. eurų

Praėjusią savaitę skelbta, kad dėl ES sankcijų Rusijai įšaldyta beveik 23 mln. eurų.

Lietuvoje ES finansinės sankcijos dėl Rusijos karo Ukrainoje taikomos šešiems juridiniams asmenims, turintiems sąskaitas Lietuvoje, remiantis sąsajomis per nuosavybės teisę ar kontrolę. Bendra įšaldytų jų lėšų suma sudaro daugiau nei 17,1 mln. eurų, beveik 2,7 mln. JAV dolerių ir 3,2 mln. Rusijos rublių.

Sankcijos pritaikytos dėl sąsajų su Aleksejumi Nečajevu, Aleksejumi Mordašovu, Andrejumi Melničenka, Andrejumi Guryjevu, Igoriu Sečinu.

Be to, apribotos lėšos, kurias į Lietuvos bankų sąskaitas pervedė ES sankcionuojami asmenys, daugiausiai iš užsienio šalių. Bendra tokių įšaldytų lėšų suma siekia 1 mln. eurų, 1,3 mln. JAV dolerių ir per 546,4 tūkst. Rusijos rublių.

Asmenims, kuriems taikomi ES ribojimai, susiję su Rusija, apribota galimybė naudotis trimis butais ir vienu žemės sklypu pagal nuomos sutartį.

Sankcijos, susijusios su Baltarusija, taikomos trims juridiniams asmenims ir vienam fiziniam asmeniui. Bendra įšaldytų lėšų suma – 45,7 tūkst. eurų. Sankcijos pritaikytos dėl sąsajų su Aliaksandru Šakutinu.