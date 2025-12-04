Vaitiekūnas: patobulintame biudžeto projekte pareigūnų algoms papildomai siūlysime 11,2 mln. eurų

„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD), Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos ir Muitinės departamento – atlyginimų didinimui. Tai reiškia, kad jų atlyginimai augs vidutiniškai 154 eurais į rankas (+7 proc.)“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė K. Vaitiekūnas.
„Mūsų pareiga pasirūpinti tais, kurie kasdien rūpinasi mūsų saugumu. Statutinių pareigūnų misija reikalauja ypatingos atsakomybės, todėl valstybė turi užtikrinti, kad jų poreikiai būtų girdimi ir atliepti, o atlyginimų politika atspindėtų pagarbą jų tarnybai“, – pridūrė jis.
Prieš tai, biudžeto projekte kitąmet statutinių pareigūnų atlyginimams didinti iš viso buvo numatyta 24,1 mln. eurų, o vidutinis atlyginimas „į rankas“ turėjo augti 110 eurų (5 proc.).
Lapkričio pabaigoje statutiniai pareigūnai prie Seimo surengė protesto akciją, kurios metu išreiškė pasipiktinimą nepakankamu finansavimu teisėsaugos institucijoms. Pareigūnai stebėjosi, jog valdžia neskiria pakankamai lėšų ne tik visai statutinei sistemai, bet ir jų algoms.
Patobulintas 2026–2028 m. biudžeto projektas turėtų būtų tvirtinamas penktadienį vyksiančiame Vyriausybės posėdyje.
