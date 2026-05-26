Finansų ministras: pasiūlymas dėl indėlių įveiklinimo – neblogas

Tuo metu Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus prezidento siūlymą vertina teigiamai.
„Dar yra nemažai dalykų, dėl kurių reikia sutarti, sukonstruoti tą mechanizmą. Iniciatyva, manau, kad visai nebloga“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, jei prezidento Gitano Nausėdos siūlymas būtų įteisintas, tai būtų dar viena galimybė gyventojams investuoti santaupas.
„Tai tikrai bus vienas iš papildomų pasirinkimų jiems investuoti. Turime dabar keletą tokių nesudėtingų instrumentų, kur galima pradėti investuoti – be abejo, yra gynybos obligacijos. Jeigu prezidento pasiūlymas ir mechanizmas vystytųsi, būtų patvirtintas kaip geras ir įsigaliotų, tai būtų dar viena galimybė“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
LB vadovo G. Šimkaus teigimu, nauja tvarka prisidėtų prie ekonomikos augimo, leistų gyventojams įdarbinti santaupas.
„Aš tai vertinu pozityviai, nes tai yra dar viena galimybė, (...) kaip panaudoti santaupas, esančias Lietuvoje, Lietuvos ekonomikos augimui. Antras dalykas, kaip už indėlius gaunamas palūkanas įsukti Lietuvoje. Kitaip tariant, kad už šiuos indėlius pinigėlius gautų žmonės“, – spaudos konferencijoje kalbėjo G. Šimkus.
LB vadovas pabrėžė, kad indėliai bus įveiklinami, tik jei tam pritars komercinis bankas ir pats gyventojas.
„Tai yra dvigubai savanoriška sistema. Visų pirma, kredito įstaiga turi nuspręsti, ar dalyvauti šitoje schemoje. Ir tada, jeigu ta įstaiga dalyvauja, tada žmogus gali nuspręsti, ar jis nori dalyvauti, ar nenori dalyvauti. Noriu paneigti bet kokias kalbas apie tai, kad čia gali būti kažkokie nusavinimai ir panašiai“, – sakė G. Šimkus.
Kaip rašė BNS, prezidento siūlymas numato, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta speciali einamoji sąskaita ir jos lėšos – iki 2500 eurų – būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai.
Programoje dalyvaujančios bankai ar kitos kredito įstaigos šias lėšas skolintų ILTE, tačiau gyventojai bet kuriuo metu galėtų pasiimti ir naudoti dalį ar visas sąskaitoje laikomas lėšas. Tokių indėlių palūkanos galėtų svyruoti tarp 0,1 ir 3 procentų.
Praėjusią savaitę prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad Prezidentūra ir Finansų ministerija rado kompromisą dėl šio projekto. Jis yra anksčiau teigęs, kad ILTE investuojant bent pusės gyventojų indėlius su valstybės garantija galėtų būti įlieta virš 1 mlrd. eurų papildomų investicijų.
(be temos)
(be temos)