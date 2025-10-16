Finansų ministerija: kitų metų biudžetų projekte – 2,7 proc. valdžios sektoriaus deficitas

Ministerija ketvirtadienį registravo projektus – prognozuojama, kitąmet valstybės skola sieks 45,1 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.
Grynosios valstybės išlaidos kitąmet augs 5,2 procento.
Valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.
Numatoma, kad šiemet priimti mokestiniai pakeitimai 2026 metais valstybės biudžeto pajamas papildys 278,5 mln. eurų.
Tuo metu „Sodros“ biudžeto pajamos sieks 10,3 mlrd. eurų – 18,7 proc. daugiau nei šiemet, išlaidos – 8,8 mlrd. eurų – 11,1 proc. daugiau.
Vidutinė senatvės pensija didės 12 proc. iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
Vyriausybė ketvirtadienį turėtų patvirtinti projektus ir pateikti juos Seimui. Parlamente su biudžetu susiję įstatymai paprastai priimami gruodį.
Naujausi komentarai