Ekspertai sunerimę: rezultatas – vietoj lengvesnio įperkamumo, dar didesnės kainos visiems

Pasak ekonomisto, pinigų pasiūla šiuo metu atsigauna. Jis atkreipia dėmesį, kad M2 pinigų kiekis rinkoje per metus išaugo iki 59,1 mlrd. eurų.
„Jis artėja prie 2023 m. pradžios lygio. Lietuvoje fiksuotas 9,4 proc. augimas per metus, kai euro zonos vidurkis vos 2,9 proc. Tai rodo didėjantį likvidumą ir infliacinį spaudimą“, – pranešime cituojamas L. Marcinkevičius.
Pasak LLRI, M2 pinigų kiekis rinkoje susideda iš banknotų, monetų ir indėlių, kurie iš karto gali būti keičiami į grynuosius pinigus arba panaudoti atsiskaitymams negrynaisiais ir indėlių, kurių terminas yra trumpesnis nei du metai arba tų, kurie išmokami įspėjus prieš tris mėnesius.
Anot instituto atstovo, būsto kainos ir be šių LB sprendimų pakilo maždaug 10 proc. per metus, paklausą jau dabar palaiko augančios pajamos ir atsigavęs kreditavimas, o prie viso to prisidės dar kitais metais įsigaliojanti antrosios pensijų pakopos reforma.
„Antros pensijų pakopos lėšų išsiėmimas dar labiau kaitins rinką. Numatyta, kad gyventojams atsiimant lėšas ekonomiką pasieks dar 5,9 mlrd. eurų iš pensijų fondų – tai gali reikšti dar bent 10 proc. pinigų pasiūlos augimą ir papildomą kainų spaudimą“, – teigia L. Marcinkevičius.
„Rezultatas: vietoj lengvesnio įperkamumo, dar didesnės būsto kainos visiems“, – apibendrina ekspertas.
Kaip skelbta anksčiau, LB penktadienį atnaujino Atsakingojo skolinimo nuostatus (ASN), pagal kuriuos nuo kitų metų rugpjūčio pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas ne mažesnis kaip 10 proc. nuo nekilnojamojo turto (NT) vertės pradinio įnašo reikalavimas.
Premjerė Inga Ruginienė teigė, kad dirbdama socialinės apsaugos ir darbo ministre aktyviai siūlė centriniam bankui priimti tokį sprendimą. Jos manymu, tai duos daugiau galimybių jauniems asmenims ir šeimoms įsigyti nuosavus būstus.
Dabar galiojantys ASN numato, kad pirmo būsto paskolai gauti reikia ne mažesnio nei 15 proc. pradinio įnašo nuo įsigyjamos NT vertės.
Nuo kitų metų rugpjūčio įsigaliojantys ASN taip pat numato, kad griežtės skolinimo sąlygos antro ir paskesnių būstų paskoloms, bus griežčiau vertinamas pajamų ir paskolos įmokų santykis.
