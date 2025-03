Ekonomistas apie atlyginimus Lietuvoje: turime kuo pasidžiaugti

Per pastaruosius 35 metus Lietuva iš skurdžios posovietinės valstybės tapo stipria Europos vidutinioke. Nors šalies atlyginimai vis dar atsilieka nuo turtingiausių Europos valstybių, jų augimas yra akivaizdus. Per tris dešimtmečius vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje išaugo daugiau nei 20 kartų. Be to, Lietuva pagal atlyginimų dydį jau lenkia daugelį regiono valstybių ir sparčiai vejasi Pietų Europą.