Ekonomikos srities mokslininkams Lietuvos bankas skyrė premijas

„Šįkart premiją už ekonomikos disertaciją komisija nusprendė skirti už mokslinį darbą, kuriame pateikiamos svarbios įžvalgos švietimo politikos ir ekonomikos srityse ir kuris prisideda prie ekonometrijos technikos tobulinimo. Tai neabejotinai pasaulinio lygio darbas, kurio vienas skyrius jau dabar rengiamas publikuoti prestižiniame ekonomikos mokslo žurnale“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Šiais metais Vlado Jurgučio premija paskirta J. C. Cuaresma, vykdančiam mokslinį projektą Vilniaus universitete, už straipsnį „Spillovers from US monetary policy: evidence from a time varying parameter global vector autoregressive model“ (JAV pinigų politikos sklaida pasaulyje: išvados panaudojant globalios vektorinės autoregresijos modelį, su laike kintančiais parametrais), kurį jis parengė kartu su mokslininkų grupe. Straipsnis aktualia centrinei bankininkystei tema išspausdintas „Journal of the Royal Statistical Society“.

Premija už ekonomikos disertaciją paskirta R. Rabovič už darbą „Essays in Economics of Education and Econometric Theory“ (Švietimo ekonomika ir ekonometrijos teorija), kurio vienas iš skyrių šiuo metu yra taisomas pagal recenzentų pastabas ir rengiamas publikuoti ekonometrijos žurnale „Journal of Econometrics“. Doktorantūros studijas Tilburgo universitete (Nyderlandai) baigusi R. Rabovič šiuo metu yra tyrėja Kembridžo universitete.

Lietuvos bankas kiekvienais metais rugpjūčio–rugsėjo mėn. kviečia ekonomikos mokslininkus ir apsigynusius disertaciją ekonomikos ir finansų mokslų daktarus teikti paraiškas gauti premiją. Pateiktus darbus vertina komisija, kurią sudaro mokslininkai iš Lietuvos banko Tyrimų centro, Lietuvos bei užsienio universitetų atstovai. Dauguma paraiškas teikiančių mokslininkų yra kilę iš Lietuvos, paraiškas taip pat yra teikę ir užsienio piliečiai, susiję su Lietuvos universitetais.

Premijos mokslininkams bus įteiktos Baltijos ekonomikos konferencijoje, bendrai organizuojamoje su kitais dviem Baltijos centriniais bankais ir pagrindiniais regiono universitetais.