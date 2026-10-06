 Dilba: yra ženklų, kad biokuro kaina mažėja

Dilba: yra ženklų, kad biokuro kaina mažėja

2026-10-06 13:08
Dovydas Tamosynas (ELTA)

Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu, nors biokuro kaina vis dar yra aukšta – siekia apie 29 eurus už megavatvalandę (MWh), yra ženklų, jog ji mažėja.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Dilba: yra ženklų, kad biokuro kaina mažėja</span>
Dilba: yra ženklų, kad biokuro kaina mažėja / magnific.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Jau yra ženklų, kad biokuro kaina šiek tiek mažėja“, – antradienį „Žinių radijui“ kalbėjo prezidento Gitano Nausėdos Aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas R. Dilba.

Anot jo, pati šildymo kaina, lyginant su praėjusiu mėnesiu, yra mažesnė.

„Pati šildymo kaina spalį mažesnė nei rugsėjį“, – teigė prezidento patarėjas.

Kalbėdamas apie Vyriausybės siūlomas priemones šildymo kainoms suvaldyti, tarp jų – platesnį kompensacijų gavėjų ratą ir didesnį biokuro žaliavos tiekimą, R. Dilba teigė, kad reikėtų įvertinti, ar jos yra tinkamos.

„Reikia pasižiūrėti, ar tos priemonės, kurios yra numatytos, duoda poveikį“, – sakė jis.

Pasak G. Nausėdos patarėjo, šiuo metu atrodo, jog biokuro pasiūlos didinimas yra būtinas.

„Šiuo metu atrodo, kad būtina didinti pasiūlą. Pasiūlos didinimas turėtų duoti spaudimą kainai ir taip pat diversifikuoti tiekimo grandines, kompensuoti galbūt tą atvežimą, kuris, būtent, kaip žinome, yra didelės kainos ir jos turbūt prisideda ir prie biokuro kainos dedamosios“, – tikino jis.

Kaip skelbė ELTA, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą, siūlantį grąžinti lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokestį (PVM) šildymui.

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose.

Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).

Šiame straipsnyje:
prezidento patarėjas
biokuras
biokuro kaina
mažėja kaina
Ramūnas Dilba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų