Dilba: yra ženklų, kad biokuro kaina mažėja

„Jau yra ženklų, kad biokuro kaina šiek tiek mažėja“, – antradienį „Žinių radijui“ kalbėjo prezidento Gitano Nausėdos Aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas R. Dilba.
Anot jo, pati šildymo kaina, lyginant su praėjusiu mėnesiu, yra mažesnė.
„Pati šildymo kaina spalį mažesnė nei rugsėjį“, – teigė prezidento patarėjas.
Kalbėdamas apie Vyriausybės siūlomas priemones šildymo kainoms suvaldyti, tarp jų – platesnį kompensacijų gavėjų ratą ir didesnį biokuro žaliavos tiekimą, R. Dilba teigė, kad reikėtų įvertinti, ar jos yra tinkamos.
„Reikia pasižiūrėti, ar tos priemonės, kurios yra numatytos, duoda poveikį“, – sakė jis.
Pasak G. Nausėdos patarėjo, šiuo metu atrodo, jog biokuro pasiūlos didinimas yra būtinas.
„Šiuo metu atrodo, kad būtina didinti pasiūlą. Pasiūlos didinimas turėtų duoti spaudimą kainai ir taip pat diversifikuoti tiekimo grandines, kompensuoti galbūt tą atvežimą, kuris, būtent, kaip žinome, yra didelės kainos ir jos turbūt prisideda ir prie biokuro kainos dedamosios“, – tikino jis.
Kaip skelbė ELTA, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą, siūlantį grąžinti lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokestį (PVM) šildymui.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose.
Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).
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