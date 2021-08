Didžiausios pramonės šakos pasaulio rinkoje

Pastarąjį dešimtmetį galėjome stebėti, kaip auga ekonomika pažangiausiose pramonės šakose, ypač technologijų, mokslo ir sveikatos bei gamybos sektoriuose.

Augant turtui visame pasaulyje, pramonės šakos plečiasi, tačiau nereikia pamiršti ir tuo pačiu metu nykstančių kitų pramonės šakų, dėl sparčios žmonijos evoliucijos. Pastarųjų metų technologinė revoliucija sukūrė naujų pramonės šakų, o viena iš jų yra lošimų industrija ir dirbtinis intelektas, kurios vystosi labai sparčiai. Pažvelkime į kai kurias didžiausias pramones šakas pasaulinėje rinkoje.

1. Mažmeninė Prekyba Ir Pardavimai

Šį sąrašą reikėtų pradėti nuo pardavimų. Tai yra kiekvieno verslo sėkmės dalis. Didžiausi žaidėjai pardavimų rinkoje yra „Walmart“, „Costco“, „The Kroger Co“, „Amazon“. Yra prognozuojama, kad pasaulinė mažmeninė prekyba iki 2022 metų sudarys apie 26,7 trilijonų JAV dolerių, kas yra daug daugiau palyginus su maždaug 23,6 trilijonais JAV dolerių 2018 metais. Mažmeninė prekyba apima visą produkto ar paslaugos kelią. Paprastai, tai prasideda nuo produkto gamybos ir baigiasi tuo, kad vartotojas įsigyja produktą iš mažmenininko. Tokių mažmenininkų yra įvairių rūšių – maisto prekių parduotuvės, restoranai ar knygynai.

Paskutiniu metu elektroninė komercija užima vis didesnę dalį pasaulinės mažmeninės prekybos rinkoje. Šiuo metu vykstant plėtrai, svarbu paminėti faktą, kad 2020 dėl pandemijos, pasaulinė elektroninės prekybos apyvarta išaugo net 27,6 procentais palyginus su praeitais metais.

2. Finansų Sektorius

2020 metai pasaulinei finansų rinkai neabejotinai teko išgyventi sunkius metus, tačiau atsižvelgiant į sąlygas, daugelis stebisi, kad sektorius sugebėjo atlaikyti tikrai gerai ir koks atsparus šis sektorius. Vyriausybės visame pasaulyje periodiškai uždarinėjo ekonomiką dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos, o finansų sektorius patyrė rekordinį nuosmukį, kadangi išnyko ir grynieji pinigai ir investavimo galimybės. Tačiau, daugelio vyriausybių fiskalinės politikos dėka pagrindiniai pramonės elementai sugebėjo atsigauti. Pavyzdžiui, vyriausybės sukurtos programos, skirtos žmonėms gauti pakankamas pajamas, kad galėtų išgyventi, padėjo išlaikyti atidarytas banko sąskaitas ir draudimo polisus, o įmonėms skirta finansinė parama apribojo akcijų kainų kritimo mastą.

Pagrindinė logika yra ta, kad norint greitai ir bet kokiu būdu atsigauti ekonomikai pasibaigus pandemijai, veikianti finansų sistema yra tiesiog būtina. 2019 metais pasaulinė finansų rinka buvo įvertinta maždaug 22,219 milijardų JAV dolerių.

3. Energetikos Pramonė (Elektra, Nafta Ir Dujos)

Pasaulinė energetikos pramonė suteikia didžiąją dalį mūsų pagrindinių poreikių, tokių kaip – elektra naktiniam apšvietimui, šiluma, kuri šildo mūsų namus ar kuras, kuris reikalingas mūsų mašinoms. Paprastai, energetikos pramonė užsiima energijos gamyba ir pardavimu, o tai gali apimti įvairių energijos šaltinių gamybą, perdirbimą, gavybą ir paskirstymą.

Naftos ir dujų pramonėje galime matyti tokius didžiulius, globalius vardus kaip „Shell“, „ExxonMobil“, „Chevron“ ir „British Petroleum“. Nors 2020 metais šioms bendrovėms lengva nebuvo ir jos patyrė nuostolių dėl staigaus ir istorinio naftos kainų kritimo, pramonė išlieka viena iš pelningiausių.

4. Transporto Paslaugų Rinka

Transportas yra pramonė, kuri palaiko beveik visus ekonomikos sektorius. Be to, ji pristato žmones visame pasaulyje. Oras, geležinkelis, vanduo, žemė, kabeliai, vamzdynai ir kosmosas – visi vienodai prisideda prie to, kad pasaulis būtų pažangos kelyje. Atsižvelgiant į COVID-19 krizę, prognozuojama, kad pasaulinė transporto rinka, kuri 2020 metais buvo įvertina 6,2 trilijonais JAV dolerių iki 2027 metų pasieks 7,8 trilijonus JAV dolerių, tai skelbia „Globe News Wire“.

5. Statybų Sektorius

Visame pasaulyje nuolat statomi itin aukšti pastatai, architektūros šedevrai, viešbučiai ir dar daug visko. Statybų sektorius tapo vienu iš didžiausių darbo vietų teikėjų ir šaltiniu užsienio valiutai. „Business Wire“ rašo, kad tikimasi, jog viso pasaulio statybų sektorius augs nuo 11 491,42 milijardų JAV dolerių 2020 metais iki 12 526,6 milijardų JAV dolerių 2021 metais. Augimą labiausiai lemia įmonės, kurios atsigauna po COVID-19 poveikio, dėl kurio anksčiau buvo taikomos ribojamosios priemonės, pavyzdžiui, socialinis atsiribojimas, nuotolinis darbas ir verslų uždarymas, dėl kurių kilo veiklos problemų. Taip pat, tikimasi, jog 2025 metais šis sektorius pasieks rekordišką 16 614,18 milijardų JAV dolerių ribą.

6. Sveikatos Priežiūra

Sveikata ir gera žmogaus savijauta yra pagrindinis prioritetas, o sveikatos priežiūros industrija šiuo klausimu vaidina labai svarbų vaidmenį. Daugelio ligų, traumų prevencija, gydymas, diagnozavimas ir kita – visa tai rūpinasi sveikatos priežiūros pramonė. Per paskutinius 50 metų mirtingumo statistika smarkiai sumažėjo ir dėkingi turėtume būti sveikatos priežiūros pramonei. Naujausia sveikatos statistika rodo, kad tai viena iš didžiausių ir greičiausiai augančių pramonės šakų pasaulyje. „Business Wire“ duomenimis, 2018 metais pasaulinė sveikatos priežiūros sektorius pasiekė beveik 8 452 trilijonus JAV dolerių, o tai yra 7,3 proc. kiekvienais metais daugiau nuo 2014. Taip pat, tikimasi, kad iki 2022 metų ji augs 8,9 proc. iki beveik 11 908,9 trilijonų JAV dolerių.

7. Draudimas

Rizikos valdymas yra vienas iš svarbiausių dalykų, o draudimo rinka yra tai, kas tuo užsiima. Nuo žmogaus gyvybės iki turto, draudimas yra prieinamas viskam, kas yra šioje planetoje. Ši pramonė klesti ir kiekvieną dieną pasipildo naujais žaidėjais. Pagal „Globe News Wire“, bendras COVID-19 pandemijos poveikis draudimo pramonei šiuo metu nėra nustatytas, tačiau ankstyvieji požymiai rodo, kad bendrosios įmokų pajamos pasiekė 2020 metus. Neįmanoma nustatyti pandemijos trukmės, tačiau gyventojų skiepijimas suteikia vilties, kad greitai sulauksime pabaigos ir dėl to, 2021 metais draudimo pramonė grįš į teigiamą augimą.

8. Informacinės Technologijos

Viskas, kas susiję su technologijomis, šiais laikais yra laikoma aukso kasykla, todėl 5 iš 10 pelningiausių pramonės šakų pasaulyje yra technologijų sektorius. Kompiuterių paslaugos apima labai platų paslaugų spektrą – nuo saugumo iki paprasto duomenų apdorojimo.

Programinės įrangos pasaulis yra toks didelis, kad įvairios programinės įrangos rūšys formuoja savo pramonę – nuo sistemų ir aplikacijų iki pramogų programų ir lošimų industrijos, kuri pastaraisiais metais savaime tapo itin didele pramonė.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – informacinių technologijų pramonė yra neišpasakyta visų kitų pramonės šakų dalis. Kompiuteriai yra vienas iš pagrindinių dalykų šiuolaikiniais laikais, kad verslas galėtų funkcionuoti.

Kaip COVID-19 Paveikė Pasaulinius Ekonomikos Sektorius

Kadangi pasaulis nežinojo, kaip elgtis su koronavirusu, bėgant ribojimų dienoms ir mėnesiams, kentėjo pagrindinės pramonės ir skirtingos įmonės. Viena iš labiausiai nukentėjusių pramonės šakų pandemijos metu buvo oro transportas. Kitos pramonės šakos, patyrusios didžiulius nuostolius – restoranai, barai, kino teatrai ir platesnis paslaugų sektorius.

Viena iš pagrindinių pramonės šakų pasaulyje yra informacinės technologijos. Dėka COVID-19 pandemijos, ši pramonės šaka susilaukė itin didelės svarbos. „Deloitte“ prognozė yra ta, kad pajamos iš debesų paslaugų, kuri yra viena iš sparčiausiai augančių pramonės šakų, iki 2021 metų pasieks 308 milijardus JAV dolerių, o 2022 metais – 354,6 milijardus JAV dolerių. Taip pat, verta paminėti, kad dirbtinio intelekto pajamos planuojama, kad pasieks 100 milijardų JAV dolerių iki 2021 metų.