 Dėl remonto darbų kitą savaitę atjungiama „NordBalt“ jungtis su Švedija

2025-10-04 13:22
BNS inf.

 Kitą savaitę dėl remonto Lietuvos pusėje laikinai bus atjungtas elektros kabelis su Švedija „NordBalt“, šeštadienį pranešė perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.

Dėl remonto darbų kitą savaitę atjungiama „NordBalt“ jungtis su Švedija / L. Balandžio / BNS nuotr.

Pasak bendrovės, jungtis nebus prieinama prekybai nuo pirmadienio 7 val. iki kito sekmadienio 17.30 val. – tol, kol vyks kasmetiniai techninės priežiūros darbai.

„Litgrid“ teigimu, per tą laiką bus atlikta pagrindinių įrenginių – keitiklio, valdymo sistemos, aušinimo sistemos ir atviros skirstyklos – prevencinė priežiūra bei šalinami defektai, kurių negalima atlikti veikiant įrenginiams.

„Kad elektros prekyba ir toliau vyktų sėkmingai, turime užtikrinti sklandų „NordBalt“ keitiklių įrenginių veikimą. Planinių darbų metu atliksime iš anksto numatytus „NordBalt“ keitiklio stoties Klaipėdoje techninės priežiūros darbus“, – pranešime sakė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis .

Svarbiausių sistemų patikrą „Litgrid“ privalo atlikti kasmet.

Operatorės duomenimis, šių metų sausį–rugpjūtį per „NordBalt“ importuota 2,54 teravatvalandės (TWh) elektros, eksportuota – 0,242 TWh.

Ši 700 megavatų galios elektros jungtis veikia nuo 2016 metų.

