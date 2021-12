Dėl masiškai atšaukiamų renginių organizatoriai kaltina Vyriausybę: nesulaukėme jokios paramos

„Rekomendaciją vertinu kaip perteklinį dalyką. Mes suprantame, kad valdžia turi pasakyti, jog mes visi turime saugotis ir elgtis atsakingai, bet nukreipti dėmesį į renginius ir rekomenduoti to nedaryti, manau, kad tai yra nesąžininga“, – sakė Renginių industrijos asociacijos valdybos pirmininkas Valdas Petreikis.

„Nepaisant to, kad yra nauja atmaina, pats viruso sklidimo principas nepasikeitė. Savo ruožtu informacijos po praktiškai dvejų metų pandemijos mes turime daug daugiau negu pradžioje. Tas plitimas ir renginiai nėra vienas ir tas pats. Yra profesionaliai organizuoti renginiai ir vakarėliai. Mes žinome, jog virusas plinta mažose, nevėdinamose patalpose, kur žmonės nesilaiko atstumų ir visa kita. Profesionaliai organizuoti renginiai turi visiškai kitokias aplinkybes. Tokiuose renginiuose susirgimų mes neturime arba turime itin mažai. Be to, yra dvejų metų organizatorių praktika. Jie dirba tose aplinkybėse“, – teigė V. Petreikis.

Jis tikino kalbėjęsis su valdžios institucijomis ir pareiškęs savo susirūpinimą.

„Mes turėjome ilgą, nuoseklią diskusiją praktiškai visą šitos pandemijos laiką su ministerijomis, su valdžios institucijomis. Bet pastaruoju metu ta komunikacija yra ženkliai sumažėjusi. Mes prašome, kad mus informuotų į priekį arba konsultuotųsi su sektoriaus profesionalais apie tai, kaip turėtų būti arba kokie galėtų būti priimami sprendimai, kurie būtų teisingi“, – šnekėjo jis.

Vis dėlto, pasak V. Petreikio, valdžia su renginių sektoriaus atstovais konsultuojasi labai mažai.

„Tie paskelbimai ar vieši pasakymai sukelia tik paniką ir nepagrįstą baimę“, – tvirtino Renginių industrijos asociacijos valdybos pirmininkas.

Bet ar iš tiesų yra taip, kad mes uždarėme renginius ir susirgimų kreivė krito žemyn? Nė vienoje šalyje mes to nematėme.

„Kaip yra su renginiais bendrąja prasme praktiškai bet kurioje šalyje pasaulyje? Ekonomikoje renginiai sudaro turbūt iki 2 proc. BVP, tai yra turbūt pats mažiausias sektorius, kurį galima labai paprastai paaukoti. Tokiu atveju lengviausia pasakyti, kad renginiai yra vienareikšmiškai nesaugūs, nes mes turime tam tikrus algoritmus. Bet ar iš tiesų yra taip, kad mes uždarėme renginius ir susirgimų kreivė krito žemyn? Nė vienoje šalyje mes to nematėme. Kita vertus, yra labai daug realių įrodymų, kad renginiuose neužsikrečiama, kino teatruose neužsikrečiama, gerai vėdinamose patalpose neužsikrečiama“, – šnekėjo jis.

Esą kai kurios didžiosios įmonės, vengdamos reputacinės žalos, atšaukė net keletą mėnesių planuotus, ruoštus renginius. Tačiau, anot V. Petreikio, renginių organizatoriai kompensacijų tokiais atvejais negauna.

„Apie kompensacinį instrumentą su Vyriausybe ir Ekonomikos ministerija, Kultūros ministerija, kurių prerogatyvoje yra šitas sektorius, buvo šnekama turbūt visą pandeminį laiką. Kompensacinio instrumento mes vis dar neturime. O ją turi didelė dalis išsivysčiusių Europos Sąjungos šalių. Kitas dalykas, mes praeitos Vyriausybės laiku turėjome nemažai kompensacijų, dotacijų. O su šia Vyriausybe mes tokios paramos nesulaukėme“, – atviravo jis.

„Tikimės, kad ta pandemija galų gale baigsis ir galėsime grįžti atgal, bet tiesa yra tokia, kad viso sektoriaus laukia ilgas ir ganėtinai sudėtingas atsigavimo periodas – dveji, treji metai. Tikimės, kad valstybė šį sektorių palaikys“, – kalbėjo V. Petreikis.