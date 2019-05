Dėl čekių loterijos – papildomi milijonai eurų PVM

Viešojo maitinimo sektoriuje per pastaruosius pusantrų metų, įvertinus visų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų deklaruotą PVM prievolės augimą, papildomai deklaruota apie 4,5 mln. eurų PVM, praneša Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).

Kaip nurodo VMI, prie to prisideda ir vykstantis kvitų žaidimas: per dieną žaidime gyventojai užsiregistruoja iki 10 tūkst. kvitų, iš viso žaidime užregistruota 3,2 mln. kvitų. Žaidimo poveikis PVM prievolei viešojo maitinimo sektoriuje per mėnesį vidutiniškai siekia 275 tūkst. eurų.

Kvitų žaidime laimėjusiems ir laiku prizus atvykusiems atsiimti gyventojams išdalintas prizinis fondas siekia beveik 250 tūkst. eurų, nurodo VMI.