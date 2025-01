Darbo ginčų komisija pernai žmonėms padėjo atgauti milijonus eurų

Darbo ginčų komisija (DGK) per 2024 metus darbuotojams pradėjo susigrąžinti 14,75 mln. eurų – 46 proc. daugiau nei 2023 metais (10,1 mln. eurų).

Tuo metu darbdavių naudai buvo priteista 0,28 mln. eurų – dukart daugiau nei užpernai (0,14 mln. eurų), trečiadienį pranešė Valstybinė darbo inspekcija (VDI).

„Darbuotojai vis aktyviau gina savo teises – nuosekliai augantis ginčų skaičius rodo didėjantį jų sąmoningumą ir pasitikėjimą komisijos veikla (...). Neišmokėti atlyginimai ir neteisėti atleidimai išlieka dažniausiai sprendžiami darbo ginčų objektai“, – pranešė inspekcija.

Jos duomenimis, pernai gauta 9,54 tūkst. prašymų ir išnagrinėta 9,37 tūkst. bylų – atitinkamai 28 ir 32 proc. daugiau nei užpernai (atitinkamai 7,4 tūkst. ir 7,1 tūkst.).

Anot komisijos Darbo organizavimo skyriaus vedėjos Irinos Janukevičienės, tai rodo augantį darbuotojų pasitikėjimą šia institucija ir didesnę darbo rinkos problemų įvairovę.

Per metus komisijose buvo nagrinėjama beveik 21 tūkst. reikalavimų, kurių dauguma susiję su darbuotojų finansiniais interesais: neišmokėtais atlyginimais, neteisėtu atleidimu ar darbo sąlygų pažeidimais. Be to, dažnai nagrinėjami atvejai, susiję ir su psichologiniu spaudimu ar netinkamu darbdavių elgesiu.