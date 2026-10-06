Dalis derliaus gali nepasiekti aruodų

Vėluoja nuimti derlių
Bulvių derlius daugelyje ūkių šiemet yra vidutinis arba šiek tiek geresnis už vidutinį. Tačiau dėl drėgmės ir sudėtingų sąlygų technikai įvažiuoti į laukus bulviakasis užsitęsė. Atskiruose ūkiuose prognozuojama, kad gali likti nenuimta apie 10–20 proc. derliaus.
Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) duomenimis, rugpjūtį vidutinė šviežiam vartojimui skirtų bulvių supirkimo kaina visose įmonėse siekė 0,28 Eur/kg. Ji buvo 37,8 proc. mažesnė nei liepą ir 12,5 proc. mažesnė nei 2025 m. rugpjūtį. Birželį vidutinė bulvių supirkimo kaina dar siekė 0,75 Eur/kg, tačiau didėjant naujojo derliaus pasiūlai kaina per vasarą reikšmingai mažėjo.
Šiuo metu iš ūkių gaunama informacija rodo, kad augintojų pardavimo kaina yra vidutiniškai apie 0,25 Eur/kg. Tai augintojo pardavimo, o ne galutinė kaina, kurią vartotojas mato prekybos vietoje, pabrėžiama Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) pranešime.
Svogūnų kaina aukštesnė
Svogūnų situacija taip pat priklauso nuo konkretaus ūkio ir regiono. Ten, kur derlių pavyko nuimti laiku, rezultatai yra neblogi, tačiau dalyje ūkių nuėmimo darbai dėl oro sąlygų užsitęsė.
ŽŪDC duomenimis, rugpjūtį vidutinė svogūnų supirkimo kaina buvo 0,48 Eur/kg – 26,3 proc. didesnė nei 2025 m. rugpjūtį. Iš augintojų šiuo metu gaunama informacija rodo maždaug 0,35 Eur/kg pardavimo kainą.
Česnakų vidutinė supirkimo kaina rugpjūtį buvo 6,38 Eur/kg – 5,6 proc. daugiau nei liepą ir 8,3 proc. daugiau nei prieš metus.
Kopūstai rugpjūtį pigo
Prastesnę situaciją augintojai fiksuoja burokėlių laukuose. Šiemet burokėliai yra smulkesni, todėl prognozuojamas ir mažesnis jų derlius. Rugpjūtį vidutinė burokėlių supirkimo kaina buvo 0,29 Eur/kg – 9,4 proc. mažesnė nei liepą ir tiek pat mažesnė nei 2025 m. rugpjūtį.
Baltagūžių kopūstų vidutinė supirkimo kaina rugpjūtį buvo 0,36 Eur/kg – 29,4 proc. mažesnė nei liepą ir 20 proc. mažesnė nei praėjusių metų rugpjūtį.
Morkų vidutinė supirkimo kaina rugpjūtį buvo 0,39 Eur/kg – 2,6 proc. didesnė nei 2025 m. rugpjūtį.
Paaiškės vėliau
Šiemet ypač svarbus bus ne tik nuimto derliaus kiekis, bet ir jo kokybė. Dėl didelės drėgmės dalis problemų gali išryškėti tik produkcijai patekus į saugyklas. Augintojams kyla didesnė puvinių ir kitų kokybės problemų rizika, todėl itin svarbios tinkamos džiovinimo, vėdinimo, rūšiavimo ir sandėliavimo sąlygos. Laukuose užauginto derliaus kiekis dar neparodo, kiek prekinių bulvių ir daržovių iš tiesų pasieks rinką ir kiek jų pavyks išlaikyti iki žiemos ar pavasario.
Bendros tendencijos nėra
ŽŪDC duomenys rodo, kad bendros krypties daržovių rinkoje rugpjūtį nebuvo. Pvz., pomidorų vidutinė supirkimo kaina buvo 1,88 Eur/kg – per mėnesį ji sumažėjo 23,9 proc., tačiau buvo 13,3 proc. didesnė nei prieš metus. Agurkų vidutinė kaina buvo 1,23 Eur/kg – 8,9 proc. mažesnė nei 2025 m. rugpjūtį.
Cukinijos rugpjūtį buvo superkamos vidutiniškai po 0,68 Eur/kg. Nors per mėnesį jų kaina sumažėjo 18,1 proc., ji išliko 23,6 proc. aukštesnė nei prieš metus.
Brangesni nei prieš metus buvo ir kai kurie žalumynai: salotų vidutinė supirkimo kaina siekė 2,81 Eur/kg, krapų – 4,36 Eur/kg, o svogūnų laiškų – 7,84 Eur/kg.
Dar anksti spręsti
Nors šiuo metu augintojų nurodomos pagrindinių daržovių pardavimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip praėjusiais metais, apie tolesnę jų kryptį spręsti dar anksti. Pirmiausia turi būti baigti derliaus nuėmimo darbai ir paaiškėti, kokią dalį užaugintos produkcijos pavyks nuimti, kokios kokybės daržovės pateks į saugyklas.
Situacijai Lietuvos rinkoje įtakos turės ir derlius kitose Europos šalyse. Todėl aiškesnį bendrą šių metų sezono vaizdą bus galima matyti tik pasibaigus pagrindiniams derliaus nuėmimo darbams ir įvertinus sandėliuoti tinkamos produkcijos kiekius.
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