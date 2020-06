Seimo komitetas – už prezidento siūlomas išmokas šeimoms su vaikais

Penki komiteto nariai balsavo už, o trys susilaikė.

Prezidentas siūlo skirti vienkartinę išmoką šeimoms su vaikais – ji siektų 120 eurų už vaiką, o nepasiturinčioms šeimoms ir vaikams su negalia – 200 eurų.

Prezidento patarėjas Simonas Krėpšta sako, kad lėšos turi būti išmokėtos ne vėliau nei liepos mėnesį.

„Liepa jau vėliausias terminas“, – pirmadienį komiteto teigė jis. S. Krėpšta abejoja, kad gavusios lėšas šeimos jas iškart išleis.

Konservatorius Mykolas Majauskas priekaištavo, kad paramą gaus ir tos šeimos, kurioms dėl jų geros finansinės padėties šios lėšos nebūtinos.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.