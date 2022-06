Benzino kaina Lietuvoje: vis dar lenkiame vokiečius

Benzino vidutinė kaina Baltijos valstybėse (2,07–2,17 Eur/l) ir pastarąją savaitę išliko didesnė už benzino vidutinę kainą Vokietijoje (1,97 Eur/l), praneša Lietuvos energetikos agentūra (LEA), skelbianti informaciją apie degalų kainų Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje pokyčius.

Pastarąją savaitę vidutinės benzino A95 kainos daugiausiai padidėjo Estijoje – 0,05 Eur/l (2,4 proc.). Kitose šalyse didėjo labai nežymiai (Latvija, Lietuva) arba sumažėjo 0,1 – 0,03 Eur/l (Lenkija, Vokietija). Dyzelino vidutinės kainos nesikeitė Estijoje, o kitose šalyse padidėjo 0,02–0,08 Eur/l. Daugiausiai dyzelino kainos augo Lenkijoje (4,6 proc.) ir Lietuvoje (4,0 proc.), nurodoma LEA degalų kainų apžvalgoje.

Pirmą kartą nuo šių metų balandžio mėnesio Lietuvoje vidutinės degalų kainos nėra mažiausios tarp Baltijos šalių – dyzelinas 0,06 Eur/l yra pigesnis Estijoje.

Lietuvoje benzino vidutinė kaina ir toliau yra didesnė už dyzelino kainą, tačiau šis skirtumas mažėja – birželio 20 d. šis skirtumas sudarė 0,06 Eur/l (birželio 13 d. skirtumas buvo didesnis – 0,13 Eur/l). Bazinės (didmeninės) dyzelino kainos Lietuvoje jau nuo birželio 16 d. yra didesnės už benzino vidutines kainas („Orlen Lietuva“ duomenys).

Analizuojant benzino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas gegužės-birželio mėnesiais Lietuvoje, pastebėtina, kad gegužės mėnesį bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių išaugo ir sudarė 0,90 – 1,09 Eur/l, vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių–0,037 Eur/l. Birželio mėnesio bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių sudarė 1,04 – 1,16 Eur/l.

Biodegalų dalis 2022 m. sudarė nuo 0,014 iki 0,045 Eur/l.

Agentūros atliekama palyginamų degalų kainų analizė rodo, kad pastaruoju metu naftos perdirbimo įmonių marža didėja. Tai atitinka pasaulines tendencijas, kaip skelbia „The Economist“ ir kiti šaltiniai.

Analizuojant dyzelino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas gegužės-birželio mėnesiais Lietuvoje, pastebima, kad gegužės bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių taip pat išaugo ir sudarė nuo 0,94 iki 1,07 Eur/l), vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,090 Eur/l. Birželio mėnesio bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių sudarė 1,07 – 1,18 Eur/l.

Biodegalų dalis 2022 m. sudarė nuo 0,055 iki 0,086 Eur/l.

Per šiuos metus (nuo sausio 3 d. iki birželio 20 d.) „Brent“ naftos kaina išaugo 75 proc. (nuo 0,44 Eur/l iki 0,77 Eur/l). Vien tik toks žaliavinės naftos kainos pabrangimas galėjo turėti tiesioginės įtakos benzino ar dyzelino pabrangimui apie 0,17 Eur/l (su PVM) arba 0,14 Eur/l (be PVM), teigiama LEA pranešime.

Nuo birželio 13 iki 20 dienos „Brent“ nafta pabrango 3,5 JAV dolerio už barelį, „Urals“ nafta atpigo 9 JAV doleriais už barelį. „Urals“ naftos kaina pirmąkart šiais metais viršijo 100 JAV dolerių už barelį ribą (birželio 9 d. ir 14 d.).