Baltarusijoje įstrigęs vilkiko vairuotojas: Lietuvos vežėjai labai nukentės

M. Goroško minėjo į Baltarusiją įvažiavęs spalio 27 d.
„Važinėjau tarp sienų. O dabar net negaliu nuvažiuoti prie kitos“, – kalbėjo vyras.
„Daugiausia vežame krovinius iš Kinijos. Aš jau stovėjau eilėje Breste, bet mane atsisakė įleisti. Jie mane nukreipė čia oficialiu įsakymu, todėl aš atvykau. Kadangi vežu „AliExpress“ prekes, Lietuva man neleidžia įvažiuoti“, – aiškino M. Goroško.
Vairuotojas pridūrė, kad jo įmonė šiuo metu ieško būdo, kaip pristatyti krovinį į paskirties vietą, perkraunant jį į kitą transporto priemonę.
„Taigi, paaiškėjo, kad turėsiu stovėti eilėje čia tuščias“, – sakė jis.
„Tai labai sudėtinga situacija. Lietuvos vežėjai labai nukentės. Mūsų įmonė – labai didelė ir mes labai priklausomi nuo kiniškų krovinių gabenimo. Tai reiškia, kad mes Europoje pakraudavome sunkvežimius, skirtus Baltarusijai, Rusijai, Uzbekistanui, visoms NVS šalims“, – sakė vilkiko vairuotojas.
„Mes gabenome krovinius iš Kinijos po visą Europą ir į Jungtinę Karalystę: drabužius, „AliExpress“ siuntinius, automobilių akumuliatorius. Dabar aš neįsivaizduoju, kaip tai veiks“, – pridūrė M. Goroško.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Siekdama sugrąžinti į šalį Baltarusijoje likusius vilkikus, Lietuva kreipėsi į Baltarusiją dėl laikino Šalčininkų pasienio kontrolės posto atidarymo, tačiau ji šeštadienį pareiškė nesutinkanti.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
BELTA, savo ruožtu, skelbia, kad siekiant valdyti krovinių vežimą, Baltarusija laikinai sustabdė visų sunkvežimių su Lietuvos numeriais išvažiavimą nuo lapkričio 10 d. 9.00 val. ryto.
Pasak interneto svetainės Nashaniva.com, Baltarusijos prezidentas A Lukašenka pirmadienį taip pat pareiškė, kad už kiekvieną Lietuvos sunkvežimį, stovintį Baltarusijos stovėjimo aikštelėse, bus renkamas 120 eurų per dieną mokestis.
