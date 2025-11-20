Kondratovičius: Baltarusijoje įstrigę vežėjai sulauks daugiau ir brangesnių užsakymų

Jo teigimu, užsakymų skaičius yra išaugęs keliskart ir tai bus finansiškai naudinga vežėjams.
„Niekas nežino, kokios tos (dėl sienos uždarymo vežėjų patirtos – BNS) išlaidos. Turiu šiandien informacijos, kad reisų užsakymai išaugo 4–5 kartus. Krovinių, kuriuos reikia išvežti–nuvežti į Baltarusiją, nesumažėjo. Faktiškai visos mūsų transporto priemonės bus panaudotos. Galbūt nuveš brangiau galutiniam gavėjui ar baltarusiui, ar dar kažkam, bet turėtų gauti didesnį atlygį“, – per Vyriausybės valandą Seime ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.
Taip ministras kalbėjo mišrios parlamentarų grupės nario Artūro Zuoko paklaustas, ar Lietuva planuoja vienaip ar kitaip kompensuoti vežėjų Baltarusijoje patirtą žalą.
„Šitą skaičiuojame? Neskaičiuojame, visi įsiremiame į kažkokią 120 eurų sumą vienai dienai ir sakome, kad viskas, verslas sužlugo. Kad dėl šitų 0,5 proc. (tokia dalis, anto jo, visų Lietuvoje registruotų vilkikų – BNS), iš kurių galbūt 0,1 proc. sumokėjo šituos 120 eurų, sužlugs Lietuvos ekonomika“, – kalbėjo ministras.
„Ir jūs sakot, kad čia kažkokia reikšminga klaida, kažkoks smūgis verslui, tie 0,5 procentai? Nesutinku su jumis“, – į A. Zuoko pastabą, jog sienos uždarymas buvo klaida, atsakė V. Kondratovičius.
Pasak ministro, per beveik tris savaites, kai buvo uždaryta siena, Lietuvos vežėjų negalėjo pakeisti kitų šalių bendrovės, kad transportuotų neišvežiotus krovinius.
„Greičiausiai tai bus tie patys vežėjai, kurie išveš tuos krovinius, kurie guli vienuose ar kituose sandėliuose arba gamyklose. Tikiu, kad tai bus mūsų vežėjai, nes rasti kitų vežėjų nėra taip lengva“, – atsakydamas į „aušriečio“ Tomo Domarko klausimą apie neigiamą sienos uždarymo poveikį ekonomikai teigė V. Kondratovičius.
A. Zuokas pabrėžė, kad Lietuvos vežėjams Baltarusija yra svarbi tranzito šalis, nes per ją keliauja prekės į Aziją.
„Visas Lietuvos logistikos verslas, 11 proc. BVP kuriamas dėl Rytų, Vidurio ir tolesnes šalis. Toliau tai svarbus Lietuvos ekonomikos objektas, kuri turime vertinti adekvačiai“, – sakė parlamentaras.
Idėją kompensuoti galimus nuostolius vežėjams kiek anksčiau atmetė ir premjerė Inga Ruginienė, ir susisiekimo ministras Juras Taminskas, nes jų laikinai uždarius pasienio punktus neišleido Minskas, o ne Vilnius.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinio sekretorius Povilas Drižas trečiadienį teigė, kad organizacija galbūt kreipsis dėl nuostolių kompensavimo, tik dar neaišku, ar to bus reikalaujama Lietuvos, ar Baltarusijos.
Savo ruožtu Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linavos“ prezidentas sakė, kad tokio reikalavimo asociacija kol kas nekelia ir viskas priklausys nuo to, kaip greitai vilkikai grįš į Lietuvą.
Ketvirtadienio vidurnaktį Lietuva atidarė du pasienio punktus su Baltarusija.
Naujausi komentarai