2025-11-08 08:31
Paulius Perminas (BNS)

Baltarusija atsisakė per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą atverti evakuacinį koridorių šalyje įstrigusiems tūkstančiams Lietuvos vilkikų.

Baltarusija atsisakė laikinai atidaryti evakuacinį koridorių vilkikams / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Baltarusijos valdžia toliau kuria dirbtines kliūtis Lietuvos ir Europos įmonėms susigrąžinti savo turtą – krovininį transportą iš Baltarusijos“, – šeštadienį sako premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

„Šalčininkų pasienio kontrolės punktas lieka uždarytas, bet Vyriausybė toliau ieško galimybių padėti Lietuvos vežėjams susigrąžinti savo turtą“, – tikina jis.

BNS rašė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.

Apie 5 tūkst. Lietuvos vežėjų transporto priemonės Baltarusijoje įstrigo po Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte.

