Baltarusija atsisakė laikinai atidaryti evakuacinį koridorių vilkikams

„Baltarusijos valdžia toliau kuria dirbtines kliūtis Lietuvos ir Europos įmonėms susigrąžinti savo turtą – krovininį transportą iš Baltarusijos“, – šeštadienį sako premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Šalčininkų pasienio kontrolės punktas lieka uždarytas, bet Vyriausybė toliau ieško galimybių padėti Lietuvos vežėjams susigrąžinti savo turtą“, – tikina jis.
BNS rašė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
Apie 5 tūkst. Lietuvos vežėjų transporto priemonės Baltarusijoje įstrigo po Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte.
