Baigta 25 mln eurų obligacijų, skirtų saulės elektrinėms, programa

Sausio 19–23 dienomis platinant ketvirtą emisijos dalį obligacijų įsigijo 302 Baltijos šalių mažmeniniai bei instituciniai investuotojai, pranešė „INVL Asset Management“.
„Pritrauktos lėšos leis toliau sėkmingai įgyvendinti saulės elektrinių statybas ir tobulinti fondo kapitalo struktūrą“ – pranešime teigė fondui vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.
Tai buvo ketvirtas ir paskutinis obligacijų platinimas pagal Lietuvos banko pernai birželį patvirtintą 25 mln. eurų obligacijų programą.
Anot pranešimo, dvejų metų ir vieno mėnesio trukmės obligacijų metinis pajamingumas siekia 8,5 proc., palūkanos bus mokamos kas ketvirtį. INVL fondas suteikia garantiją visiems obligacijų turėtojams.
Skirstant obligacijas 32 proc. jų atiteko instituciniams, 68 proc. – mažmeniniams investuotojams. Daugiausia lėšų (63,24 proc.) pritraukta iš Lietuvos, iš Latvijos ir Estijos – atitinkamai 32,7 proc. ir 4 proc.
Pasak pranešimo, dabartinį fondo portfelį sudaro 17 saulės jėgainių parkų Lenkijoje ir Rumunijoje, kurių bendra galia siekia 389 megavatų (MW), dalis parkų jau generuoja elektrą.
Per obligacijų emisijas ir investicinius vienetus „INVL Renewable Energy Fund I“ yra pritraukęs 98,9 mln. eurų. Numatoma, kad bendros fondo investicijos Rumunijoje ir Lenkijoje sieks daugiau nei 250 mln. eurų, o visų saulės parkų statyba bus užbaigta iki 2028 metų vidurio.
Naujausi komentarai