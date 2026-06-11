Bagočiutė: viešai skelbiamos kuro kainos daro tam tikrą spaudimą degalinėms

„Kokias pradėjome matyti tendencijas skelbdami ir viešindami kainas, kad jos tikrai padarė tam tikrą spaudimą (degalų kainoms – ELTA)“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė A. Bagočiutė.
„Tikrai matome teigiamus pokyčius degalinėse, tą jaučia ir gyventojai – be abejo, tam yra ir objektyvių priežasčių, tokių kaip (…) žaliavinės naftos tendencijos, matome, kad pastaruoju metu tikrai labai retas atvejis, kai viršija 100 dolerių už barelį“, – tikino ji.
Pasak A. Bagočiutės, nuo ketvirtadienio startavo naujas LEA žemėlapis, kuris leis realiu laiku matyti konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas, šis įrankis savaitę dar bus testuojamas.
Nuo balandžio 8 d. degalinės įpareigotos informaciją apie benzino, dyzelino bei suskystintų naftos dujų (SND) kainas teikti kasdien iki 10 val.
„Pats įpareigojimas nesikeis, bus kaip ir dabar, degalinės mums teiks iki 10 val. šią valandą galiojančias kainas. Bet tos degalinės, kurios galės ir norės teikti kainas aktualiuoju metu, mūsų įrankis suteiks tokias galimybes, nepaisant, kad prievolės tokios nėra teisės aktuose, jos galės pateikti realiuoju laiku, kada atsinaujina, tada ir mūsų žemėlapyje atsinaujins (kuro kainos – ELTA)“, – aiškino LEA vadovė.
LEA duomenimis, vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos trečiadienio rytą Lietuvoje sumažėjo atitinkamai 2,3 proc., 2 proc. ir 1,5 proc.
Naftos kainos pakilo vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje.
Siekdama sumažinti degalų kainas gyventojams, Lietuva ėmėsi skirtingų priemonių, laikinai sumažintas dyzelino akcizas.
Seimas dabar taip pat svarsto prezidento siūlymą įtvirtinti mechanizmą, kurį aktyvavus didžiausios galimos benzino ir dyzelinių degalų kainos būtų nustatomos kasdien, parlamentas sprendžia, ar degalinėms kuro kainas leisti didinti tik kartą per parą.
Siekiant padėti suvaldyti krizės Artimuosiuose Rytuose padarinius, Europos Komisija (EK) taip pat sudarė lengvesnes sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams.
Naujausi komentarai