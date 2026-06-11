„Aušriečių“ siūlymui – Seimo teisininkų kritika

Nustatyti mažiausio ploto ribą siūlo grupė „Nemuno aušros“ frakcijos narių – jie Seime įregistravo atitinkamas Medžioklės įstatymo pataisas.
Dabar vientisa medžioklės teritorija negali būti mažesnė negu 1 tūkst. ha.
Pasak Teisės departamento, leidus mažesnius medžioklės plotus galėtų susidaryti santykinai daug mažų plotų.
„Kyla abejonių, ar tokio minimalaus dydžio medžioklės plotų vienetai atitiktų medžioklėtvarkos principus, užtikrinant racionalų medžiojamų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą jų apsaugą ir tvarkingą bei saugų medžiojimą“, – sakoma išvadoje.
Be to, Seimo teisininkams neaišku, kokiais argumentais remiantis siūloma leisti minimalius 200 ha, o ne kitokius medžioklės plotus.
„Siūlomais nustatyti atvejais sumažinus medžioklės plotų dydį iki minimalaus 200 ha dydžio, minimalus dydis būtų sumažintas net penkis kartus“, – sakoma išvadoje.
Pataisomis taip pat siūloma mažesnius plotus leisti įsteigus saugomą teritoriją, kurioje medžioti draudžiama, ar pakeitus jos ribas.
Aplinkos ministerijos Gyvūnijos išteklių valdymo politikos grupės patarėjas Vilmantas Graičiūnas BNS yra sakęs, kad ministerija tam neprieštarauja.
Seimas jau yra pradėjęs svarstyti demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narių pataisas dėl sumažintų minimalių medžioklės plotų, kai žemė reikalinga ypatingiems projektams. Dėl šių pataisų išvadą turi pateikti Vyriausybė.
Europos Sąjungos Biologinės įvairovės strategijoje numatyta, kad iki 2030 metų bendrijoje turėtų būti saugoma bent po 30 proc. sausumos ir jūrų ploto, o 10 proc. teritorijos turėtų būti taikoma griežta apsauga. Šiuo metu Lietuvos saugomų teritorijų plotas yra apie 18,5 proc., griežtai saugomų (rezervatų) – nesiekia 1 proc.
(be temos)