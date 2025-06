Atskleidė, kodėl auga degalų kainos

Jos vadovės Agnės Bagočiutės teigimu, kuras pirmiausia brangsta dėl kasmet stebimo sezoninio kainų augimo, o ne dėl Izraelio ir Irano konflikto, į kurį rinkos sureagavo gana ramiai.

„Lietuvoje degalų kainos degalinėse reaguoja į didmeninės kainos pokyčius maždaug su vienos-dviejų savaičių pavėlavimu. Dabar stebime ir artimiausiu metu stebėsime degalų kainų augimą. Tą jau matėme pagal šios savaitės pirmadienio kainas“, – LEA pavasario ir vasaros energetikos duomenų apžvalgos pristatyme trečiadienį sakė A. Bagočiutė.

„Artimiausiu metu Lietuvoje stebėsime tiesiog jau ir sezoniškai paklausos įtakotą nežymų degalų kainų augimą“, – pridūrė ji.

LEA duomenimis, šios savaitės pradžioje, palyginti su praėjusia, kur kas labiau brango dyzelinas – 8,6 cento iki 1,51 euro už litrą, tuo metu benzino kaina ūgtelėjo 0,8 cento iki 1,41 euro.

„Tai nėra tik konflikto (Artimuosiuose Rytuose – BNS) įtaka, tai labiau tiesiog natūralus sezoninis augimas, kurį mes stebime jau metai iš metų. Dabar tikrai pastaruosius mėnesius Lietuvoje buvo pakankamai mažos degalų kainos“, – žurnalistams teigė agentūros direktorė.

Anot jos, įprastai sezoninis degalų brangimas slopsta artėjant rugsėjui.

Benzinas – vienas pigiausių, dyzelinas – arti ES vidurkio

Agentūros teigimu, benzinas Lietuvoje sausį–birželį (be paskutinių dviejų birželio savaičių) vidutiniškai buvo vienas pigiausių Europos Sąjungoje (ES) – jo litras kainavo 1,45 euro, arba 12,7 proc. mažiau nei Bendrijos vidurkis. Tuo metu dyzelinas, kurio litras vidutiniškai kainavo 1,52 euro, buvo 2,6 proc. pigesnis nei vidutiniškai ES.

Pasak LEA, nepaisant nuo sausio padidėjusių kuro akcizų, vidutinė benzino kaina pirmąjį pusmetį buvo tokia pati kaip ir vidutiniškai per visus 2024 metus, o litras dyzelino pabrango 6 centais.

„Padidėjusį akcizą benzinui kompensavo sumažėjusios naftos kainos pavasarį, šiek tiek sumažėjusi gamintojų marža. Tiek benzino, tiek dyzelino kainos šiemet gegužę buvo panašios arba mažesnės už gruodžio mėnesio kainas – iki akcizo degalams padidinimo“, – žurnalistams sakė LEA Energetikos duomenų analizės centro duomenų analitikas Vytenis Gudelis.

LEA duomenimis, šį pavasarį „Brent“ naftos vidutinė kaina siekė apie 67,4 JAV dolerio už barelį, balandžio antroje pusėje ir gegužę ji buvo pigiausia per pastaruosius penkerius metus.

Remiantis ateities sandoriais agentūra prognozuoja, kad „Brent“ kaina šiemet svyruos tarp 65 ir 80 JAV dolerių už barelį, tačiau kaina priklausys nuo padėties Artimuosiuose Rytuose, kur bent šiuo metu, kaip skelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Trampas), tarp Izraelio ir Irano įsigaliojo paliaubos.

„Džiugu, kad paskelbus apie paliaubas rinkos iškart sureagavo. Vakar tiek gamtinių dujų kaina buvo mažesnė nei dieną prieš, nors pokytis nedidelis (...). Kiek daugiau rinkos sureagavo naftos sektoriuje – iškart paskelbus apie paliaubas, naftos kaina sumažėjo apie 6 procentais“, – sakė A. Bagočiutė.

LEA teigimu, Lietuvoje atsigauna ir degalų vartojimas – naujausiais kovo mėnesio duomenimis, dyzelino suvartojimas buvo 10 proc. mažesnis nei pernai tuo pat metu, o benzino – 1,5 proc. mažiau.

„Benzinas jau grįžo į praėjusių metų vartojimo lygį ir pradeda ir viršyti. Dyzelino vartojimas kol kas apie 10 proc. mažesnis, bet irgi grįžta į tą patį lygį, kaip ir praėjusiais metais“, – sakė A. Bagočiutė.

Agentūros teigimu, benzino apmokestinimas (akcizas bei kiti netiesioginiai mokesčiai) Lietuvoje siekia 0,51 cento už litrą ir yra dešimtas mažiausias visoje ES, o dyzelino – 0,52 euro už litrą (dešimtas didžiausias).

Pastebi, kad degalai prie Lietuvos sienos Lenkijoje – brangesni

Vadinamąjį „degalų turizmą“ pastebintis verslas anksčiau birželį siūlė nuo kitų metų pristabdyti suplanuotą kuro akcizų kėlimą, o siekiant vėžėjus skatinti vėl piltis degalus vietinėje rinkoje – kompensuoti kainų skirtumą tarp kuro kainos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.

Rinkos dalyviai taip pat aiškina, jog pakėlus akcizus ir pabrangus degalams, verslas kurą stengiasi piltis ne Lietuvoje, o, pavyzdžiui, Lenkijoje, kur kuras pigesnis.

LEA pateiktais duomenimis, litras benzino sausį–birželį Lenkijoje kainavo 1,43 euro – 0,02 euro pigiau nei Lietuvoje, o dyzelino – 1,44 euro arba 0,08 euro pigiau.

A. Bagočiutės teigimu, pastebima tendencija, kad Lietuvos pasienio su Lenkija degalinėse degalai kainuoja brangiau nei šalies vidurkis, o Lenkijos pusėje atvirkščiai – degalai pigesni nei vidutiniškai visoje šalyje.

„Degalinėse, kurios yra su Lietuva, Lenkijos pusėje kainos yra netgi šiek tiek mažesnės nei vidutiniškai Lenkijoje“, – sakė LEA vadovė.

Pernai priėmus vadinamąjį Gynybos fondo įstatymą, akcizas benzinui, dyzelinui, žaliajam ūkininkų dyzelinui, naftos dujoms bei kitiems energetiniams produktams nuo sausio padidintas 6 centais už litrą (be PVM).

Be to, nuo šių metų iškastiniam kurui taikoma anglies dioksido (CO2) dedamoji. Dėl to akcizas benzinui padidėjo 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui – 41,7 proc., suskystintoms automobilių dujoms – apie 22 proc.