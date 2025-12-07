Atsakė, ar kitais metais gyvensime geriau

SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad finansų prasme kitąmet bus ir kuo pasidžiaugti, ir to, kas gali liūdinti. Pasak specialisto, 2026 m. pajamų augimu labiausiai džiaugsis senatvės pensiją gaunantys žmonės, nes pensijos augimas, palyginti su keleriais ankstesniais metais, bus spartesnis. Tačiau kalbant apie darbo užmokestį, didesnių pajamų gavėjų pajamos kitąmet nebeaugs taip sparčiai. Tai bus matyti ir privačiame, ir valstybės sektoriuose.
„Valstybiniame sektoriuje atlyginimas trejus metus augo dviženkliu tempu, tačiau kitų metų biudžeto projektas rodo, kad atlygimų augimas gali būti tik apie 7 proc. Informacinių technologijų sektoriuje pajamų augimas sumažėjęs finansų, profesinės veiklos sektoriuose irgi“, – sakė T. Povilauskas.
Jis atkreipė dėmesį, kad, kalbant apie gyvenimo kokybę, jau galima sakyti, kad gyvename kaip vakariečiai, tačiau žiūrint į atlyginimų skirtumus, situacija džiugina mažiau.
„Jeigu turi gerą darbą, turbūt gali sakyti, kad gyveni taip kaip Vakarų šalyse. O žiūrint į pajamas, geras pavyzdys yra Vokietija. Vis dar uždirbame beveik 50 proc. mažiau negu vokiečiai“, – komentavo ekonomistas.
Kalbėdamas apie ekonominę situaciją, T. Povilauskas pabrėžė, kad Lietuvos ekonomika – labai konkurencinga ir konkurencingumą būtina išlaikyti. Pagal dabartinį vertinimą, specialistas spėjo, kad ekonomika kitais metais augs.
Infliacija, sako ekonomistas, nemažės, tačiau pernelyg ir nešoktelės – tikėtina, kad ji išliks panaši kaip šiemet ir sieks šiek tiek per 3 proc. Bene labiausiai ją veiks iš pensijų fondų atsiimtos lėšos.
Kiek prastesnės žinios laukia planuojančių pirkti būstą –, pasak T. Povilausko, tikėtina, kad kitąmet būsto kaina vis dar augs. Be to, šiemet matomas didelis NT sandorių skaičius rodo, kad galime atsidurti situacijoje, kai pasiūla nebesugebės patenkinti paklausos. Lygiagrečiai augs ir su statyba, remontu susijusios kainos.
Šiek tiek mažės su energetika susijusios kainos, nedaug, tačiau augs maisto, įvairių paslaugų kainos.
„Pastaraisiais mėnesiais maisto produktų infliacija buvo 5–6 proc., o kitais metais, manome, vidutinė infliacija bus apie 2 proc.“, – prognozavo SEB ekonomistas.
Taip pat jis prognozavo, kad mokesčiai kitąmet neturėtų augti, jei pakeitimų ir bus, tai tik nežymių.
„Turėjome kelerius tikrai stiprius metus, labai nesinori, kad dabar turėtume kelerius silpnesnius metus“, – vylėsi SEB banko vyr. ekonomistas T. Povilauskas.
