A. Armonaitė: parama – konkrečioms žmonių grupėms, verslui – lengvatinės paskolos

„Priemonės turi būti taiklios, skirtos konkrečioms asmenų grupėms“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė ministrė.

A. Armonaitės teigimu neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) kėlimas svarstytinas, nes nutaikytas į socialiai pažeidžiamiausius žmones. Pasak jos, kai kuriems žmonėms valstybės pagalbos nereikia.

„Lietuvos ekonomika ilgai puikiai laikėsi, netgi rekordiniai pasiekimai ir augimas, ir eksportas. Dėl to nematyčiau tokių horizontalių priemonių, kad šiandien jų reikia“, – pridūrė ji.

A. Armonaitės teigimu, nenorint, kad „ekonomika pradėtų buksuoti“, verslui numatytos paramos priemonės apyvartinėms lėšoms.

„Šioms įmonėms iš kitų valstybių gali reikėti atsigabenti žaliavas, reikalingas gamybai. Dėl to valstybė numačiusi instrumentus, kaip įmonėms padėti gauti apyvartinių valstybės garantuojamų paskolų“, – sakė ministrė.

Ji pabrėžė, kad yra svarbus „verslo įgalinimas išlaikyti tą gamybos ir eksporto lygį, kokį Lietuva turėjo“.

A. Armonaitė, be to, tikisi, kad dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje atsiradę kai kurių žaliavų ar produktų importo trikdžiai turėtų išsispręsti per kelis mėnesius.

„Šalis, kuri ginasi visomis išgalėmis, ji vis dėlto sugeba dar dalį žaliavų, medžiagų eksportuoti. Ukraina yra ta šalis ir mes girdime, kad ukrainiečiai stengsis tiek ir druską eksportuoti, tiek ir kažkiek medienos. Bet žinome, kad ten yra draudimo problemos, krovinių vežimo didelės logistinės problemos, dėl to Rusijai vis dar kariaujant, turime ieškoti pakeičiamumo, kuris yra toliau nuo Lietuvos – Azijoje, Pietų Amerikoje, kitose šalyse“, – žurnalistams Seime sakė ministrė.

„Bet tai nėra ta situacija, kurios neįmanoma išspręsti. Keli mėnesiai, ir įmonės tikrai persitvarkys“, – kalbėjo ji.