Ar žinote, kad galite rinktis: penki darbo laiko režimai

Darbo kodeksas numato, kad darbdavys gali parinkti arba darbuotojas pats prašyti dirbti pagal vieną iš šių darbo laiko režimų:

· nekintančią darbo dienos (pamainos) trukmę ir darbo dienų per savaitę skaičių,

· suminę darbo laiko apskaitą,

· lankstų darbo grafiką,

· suskaidytos darbo dienos laiko režimą,

· individualų darbo laiko režimą.

Nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus režimas. Tai kuomet darbo dienos (pamainos) trukmė ir darbo dienų per savaitę skaičius nesikeičia, išlieka tas pats. Dažniausiai šiuo režimu dirba administracijos darbuotojai, pvz., nuo pirmadienio iki penktadienio po 8 val. per dieną. Tai pats populiariausias darbo laiko režimas.

Suminė darbo laiko apskaita. Tai kuomet viso apskaitinio laikotarpio (kuris negali viršyti 3 paeiliui einančių mėnesių) darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį. Dažniausiai šiuo darbo laiko režimu dirba tie darbuotojai, kurių darbo (pamainų) grafikas keičiasi, yra slenkantis, pvz., vieną savaitę darbuotojas pagal sudarytą grafiką dirba 40 val., kitą savaitę – 35 val., trečią – 45 val.

Svarbu, kad per apskaitinį laikotarpį darbuotojas išdirbtų bendrą viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normą. Bendra apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma apskaičiuojama pagal 40 val. (jei dirbamas visas darbo laikas) savaitės normą.

Lankstus darbo grafikas. Dirbant pagal šį darbo režimą, darbuotojas privalo darbovietėje būti fiksuotomis darbo dienos valandomis, o kitas tos dienos valandas gali dirbti prieš ar po šių valandų. Paprastai fiksuotas darbo dienos valandas, kuriomis darbuotojas privalo dirbti darbovietėje, nustato darbdavys, o darbuotojas pats pasirenka, kada atidirbs nefiksuotas darbo dienos valandas.

Beje, su darbdavio sutikimu yra galimybė perkelti neišdirbtas nefiksuotas darbo dienos valandas į kitą darbo dieną.

Suskaidytos darbo dienos laiko režimas. Dirbant pagal šį darbo režimą, tą pačią dieną dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė, negu nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė, t. y. ilgesnė negu 2 val. Pvz., darbuotojas dirba 4 val., paskui turi 3 val. pertrauką pailsėti ir pavalgyti, per kurią gali palikti darbovietę, o paskui po jos grįžta į darbą ir dirba dar 4 val.

Individualus darbo laiko režimas. Jeigu pasirenkamas individualus darbo laiko režimas, darbuotojas ir darbdavys dėl darbo laiko normos paskirstymo susitaria savo nuožiūra. Tik svarbu, kad nebūtų pažeisti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimas, pvz., galima susitarti dirbti 4 dienas po 10 val. ir turėti 3 dienų savaitgalį.

Svarbu! Nesvarbu, kurį darbo laiko režimą darbuotojas pasirinko, jis vis tiek turi teisę raštu prašyti darbdavio suteikti nemokamą laisvą laiką asmeniniams poreikiams tenkinti. Pvz., dalyvauti vaiko šventėje ugdymo įstaigoje, nuvykti pas gydytoją ir pan.