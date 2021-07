Apklausa: Lietuvoje dauguma žmonių nesibaimina, kad juos darbo vietose pakeis robotai

Beveik du trečdaliai Lietuvos gyventojų savo darbovietėse jaučiasi saugiai ir nesibaimina darbo prarasti dėl robotizacijos, atskleidė apklausa. Penktadalis respondentų mano, kad jų darbo vietą ateityje greičiausiai pakeis robotai, tačiau teigia dėl to neišgyvenantys. Mažiausiai robotus kaip grėsmę darbo vietoms vertina 45-54 m. asmenys ir vyresni.

SBA grupei priklausančios robotų diegimo įmonės „Robotex“ užsakymu atlikta gyventojų apklausa parodė, kad penktadaliu padaugėjo gyventojų, manančių, kad robotai negali užimti jų darbo vietos. 2019-aisiais 52 proc. teigė, kad robotams juos pakeisti yra nerealu, o šiais metais taip manančių dalis išaugo iki 63 proc. Gyventojų, kurie yra įsitikinę, kad ateityje juos pakeis robotai, per tą patį laikotarpį sumažėjo beveik ketvirtadaliu – nuo 21 iki 16 procentų, nurodoma SBA pranešime.

„Dažnai bijome to, ko nepažįstame. Robotams ir kitoms inovatyvioms vis labiau įsiliejant į pramonę bei kitas gyvenimo sritis, dauguma darbuotojų to nesieja su grėsme darbo vietoms. Ir taip manančių padaugėjo. Kad daug baimių yra nepagrįstos, liudija ir mūsų robotų diegimo patirtis. Net ir robotizuojant vis daugiau procesų, darbuotojų skaičius tose įmonėse augo, nes didėjo efektyvumas, o su tuo ir galimybės plėsti veiklos mastą“, – teigia SBA grupės įmonės „Robotex“ vadovas Vytautas Kazlauskas.

Vis dėlto jaunas žmogus to nesibaimina, nes tiki, kad visuomenė prie to prisitaikys ir ateityje keisis darbo specifika.

Pasak jo, augant gamybos apimtims įmonėms žmonių reikia ne tik daugiau, bet ir jų darbas tampa įdomesnis, kūrybiškesnis, nes robotams tenka fiziškai sunkiausios ir labiausiai monotoniškos užduotys.

Šiuo metu galima stebėti ir dar vieną tendenciją, rodo „Robotex“ užsakymu atlikta apklausa. Remiantis jos duomenimis, būtent jauni – 20-24 metų – specialistai dažniausiai iš visų amžiaus grupių tiki, kad ateityje jų darbo vietą pakeis robotai, tačiau net trys ketvirtadaliai jaunuolių teigia dėl to nesijaudinantys.

„Manančių, kad darbo vietą ateityje pakeis robotas jaunuolių – net 40 proc., tačiau didžioji dalis jų dėl to nesibaimina. Tokia tendencija gali rodyti jaunosios kartos pasiruošimą ateičiai ir supratimą, kad technologijos ateityje greičiausiai pakeis didelę dalį mūsų kasdienybės ir robotai transformuos vis didesnę dalį darbo rinkos. Vis dėlto jaunas žmogus to nesibaimina, nes tiki, kad visuomenė prie to prisitaikys ir ateityje keisis darbo specifika“, – prognozuoja V. Kazlauskas.

Apklausa taip pat atskleidė, kad tiek didesniuose miestuose, tiek miesteliuose ar kaimuose požiūris į robotus skiriasi nežymiai. Didžioji dalis (61–65 proc.) nesitiki, kad robotai juos pakeis, 19-25 proc. mano, kad tai yra realu, tačiau iš pastarųjų didžioji dalis dėl to nerimo nejaučia.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą šių metų balandį atliko tyrimų bendrovė „NielsenIQ“, iš viso apklausta 1600 gyventojų.