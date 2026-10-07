Apklausa: įtakingiausi verslininkai – kaip jie išsirikiavo sąraše?

Iš visuomenės ir elito apklausų išvestame bendrame sąraše toliau rikiuojasi „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis, „Eikos“ savininkas Robertas Dargis, „Teltonikos IoT Group“ prezidentas Arvydas Paukštys ir „Northway Biotech“ valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis.
Aštuntą vietą bendrame reitinge užima vienas iš „Nord Security“ įkūrėjų Tomas Okmanas, devintoje vietoje – „Kilo Health“ bendraįkūrėjas Tadas Burgaila, o dešimtas – Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, „Orion Securities“ investavimo vadovas Marius Dubnikovas.
Visuomenės nuomonės apklausą liepos 18–25 dienomis atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Visoje šalyje apklausta 1017 respondentų nuo 18 iki 75 metų.
Vertinant bendrą visuomenės ir elito nuomonę, pirmąją vietą užėmęs A. Avulis surinko 51,6 proc. balsų, D. Dundulis – 33,1 proc., V. Janulevičius – 20,6 proc. balsų.
Elito apklausoje pirmąją vietą pelnė A. Avulis. Toliau rikiuojasi D. Dundulis, V. Janulevičius, V. A. Bumelis, R. Dargis, N. Mačiulis, T. Okmanas, A. Paukštys. Devintoje vietoje atsidūrė „Ellex Valiunas“ vadovaujantysis partneris, „Investors’ Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas, o dešimtuką užbaigia Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
Visuomenės reitinge pirmoje vietoje išliko A. Avulis, antroje – D. Dundulis, trečioje – N. Mačiulis.
Toliau rikiavosi A. Paukštys, T. Burgaila, kuriam pernai, visuomenės nuomone, atiteko 42 vieta. Šeštoje vietoje – „Avia Solutions Group“ valdybos pirmininkas Gediminas Žiemelis, septintoje – M. Dubnikovas. Toliau rikiavosi verslininkas R. Dargis, pagrindinis „Vilniaus prekybos“ akcininkas Nerijus Numa ir T. Okmanas, pakilęs iš 27 vietos.
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