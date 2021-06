Ant Seimo narių darbo stalo – PVM lengvatų paketas

PVM įstatymo pataisas Seimui planuoja pateikti Darbo partijos frakcija per antradienį jos formuojamą opozicinę darbotvarkę.

PVM įstatymo pataisas inicijavo Seimo Darbo partijos frakcijos nariai: Vigilijus Jukna, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Vaida Giraitytė, Vytautas Gapšys, Artūras Skardžius, Viktoras Fiodorovas, Andrius Mazuronis, Valentinas Bukauskas, Aidas Gedvilas, Mindaugas Puidokas.

Siūlomas 5 proc. lengvatinis PVM tarifas daržovėms, vaisiams, pienui, šviežiai mėsai ir žuviai

Nuo kitų metų sausio 1 dienos siūloma nustatyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą būtiniausiems maisto produktams: aliejui, daržovėms, duonai, kruopoms, makaronams, miltams, pienui, sviestui, šviežiai mėsai, šviežiai žuviai, vaisiams.

Tai numatančius Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimus Seimui pateiks Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas V. Jukna.

Pasak jo, priėmus siūlomas įstatymo pataisas dėl PVM mažinimo būtiniausių maisto produktų kainoms, pirmo būtinumo produktai taptų labiau įperkami.

„Tai sumažintų mažiausiai pajamų gaunančių Lietuvos gyventojų mokestinę naštą ir užtikrintų jiems platesnį ir sveikesnį maisto produktų racioną. Kitas svarbus aspektas – mažesnis PVM lemtų ne tik mažesnes kainas vartotojams, bet ir sudarytų sąlygas Lietuvos gamintojams paprasčiau konkuruoti su užsienio šalių gamintojais“, – pažymi Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas V. Jukna.

Siūloma, kad PVM įstatymo pataisos įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d. Šiuo metu lengvatinis PVM tarifas būtiniausiems maisto produktams netaikomas.

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas siūlomas ir ekologiškiems maisto produktams

Siekiant skatinti ekologiškų produktų gamybos plėtrą, didinti vartojimą ir užtikrinti galimybę žmonėms sveikai maitintis Seimo „darbiečiai“ siūlo nustatyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą ekologiškiems maisto produktams.

Projekto autoriai pastebi, kad sveikų, ekologiškų produktų suvartojimas Lietuvoje yra nedidelis, o tai stabdo ekologinio žemės ūkio vystymąsi ir ekologiškų produktų gamybos plėtrą.

„Lietuvoje ekologiški produktai sudaro tik vos daugiau nei vieną procentą visų maisto produktų, parduodamų rinkoje. Pagal atliktas apklausas, ekologiškų produktų vartojimas Lietuvoje nėra dažnas – šių produktų kartą per savaitę ar dažniau perka 14 proc. apklaustųjų, kartą ar kelis per mėnesį – 34 proc. Dalis apklaustųjų (18 proc.) negalėjo nurodyti, kaip dažnai perka ekologiškus produktus, nes netikrina etikečių. Neperkantys ekologiškų produktų pagrindine to priežastimi nurodė didesnę ekologiškų gaminių kainą“, – sako projektą parengę Seimo Darbo partijos frakcijos nariai.

Šiuo metu lengvatinis 5 procentų PVM tarifas ekologiškiems maisto produktams netaikomas.

Siūloma, kad ši PVM lengvata įsigaliotų nuo kitų metų.

Siūloma mažinti PVM tarifą nereceptiniams vaistams iki 5 proc.

Seimo Darbo partijos frakcijos narė V. Giraitytė siūlys Seimui nustatyti 5 proc. PVM tarifą nereceptiniams vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.

„Šiuo metu nereceptiniai vaistai gyventojams parduodami su 21 proc. PVM tarifu, kadangi jiems PVM lengvata nenumatyta. Pacientai, kuriems netinka išrašyti kompensuojamieji vaistai ar neužtenka skiriamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, ar valstybė jų nekompensuoja, turi vaistus pirkti už visą kainą ir tuo pačiu mokėti didesnį PVM. Todėl dabartinė situacija tikrai nėra sąžininga visų pacientų atžvilgiu, ją būtina keisti“, – sako Seimo narė V. Giraitytė.

Pasak Darbo partijos frakcijos atstovų, visiems pacientams tokie pakeitimai suteiktų didesnę pasirinkimo galimybę gydantis. Seimo „darbiečių“ teigimu, vaistai bei medicinos pagalbos priemonės turi būti prieinamos visiems pacientams.