„Amston“ apie darbuotojų nuomą: kas tai ir kokiose situacijose gali būti naudinga?

Todėl vis dažniau atsisukama į darbuotojų nuomą, kai specialistai laikinai „pasiskolinami“ – su specializuotos agentūros pagalba įdarbinami konkrečiam projektui, užduočiai ar laikotarpiui. Kaip šis sprendimas atrodo praktikoje ir kuo gali būti naudingas Jūsų organizacijoje?

Kas yra darbuotojų nuoma?

Darbuotojų nuoma yra laikinas darbuotojų samdymas – konkrečiam projektui, užduočiai ar laiko tarpui. Skirtingai nei laisvai samdomi darbuotojai, nuomoti specialistai dirba visą darbo dieną ir dalyvauja įmonės gyvenime, tačiau jų sutartis laikina.

Be to, jie samdomi per specializuotą agentūrą, todėl ji ir yra atsakinga už darbuotojų atranką, darbo santykių administravimą, mokesčių bei personalo apskaitos dokumentų tvarkymą. Tad nusprendus pasitelkti šį sprendimą įmonei nereikia rūpintis procesais ir telieka efektyviai organizuoti naujojo darbuotojo kasdienybę.

Kokiais atvejais verta išbandyti darbuotojų nuomą?

Darbuotojų nuoma bene labiausiai pasiteisina, kuomet tiesioginis įdarbinimas įmonėje nėra įmanomas arba reikalingas dėl lankstumo. Kone dažniausiai laikinąjį įdarbinimą renkasi įmonės, neturinčios oficialios buveinės Lietuvoje, bei tos, kuriose nėra patvirtintų etatų ar korporatyvinė politika neleidžia papildomai samdyti žmonių.

Vis dažniau personalo nuoma tampa gelbėjančia alternatyva ir tokiose situacijose, kuomet atsiranda poreikis laikinai pakeisti nuolatinius darbuotojus netikėtai užklumpančiose gyvenimiškose aplinkybėse, tokiose kaip liga, slauga ar kitos nedarbingumo priežastys, kurių trukmę numatyti gali būti sunku.

Tiesa, darbdaviai renkasi darbuotojų nuomos paslaugą ir tuomet, kai tenka įvykdyti laikiną projektą ar atsiranda kitų terminuotų užduočių įmonėje, išauga užsakymų skaičius, tačiau verslo aplinka yra neapibrėžta.

Kuo naudingas laikinasis įdarbinimas?

1. Nereikės rūpintis darbuotojų atranka ir administravimu

Renkantis tokią paslaugą, atrankomis pasirūpina įdarbinanti įmonė – jos atstovai užtikrina sklandžią darbuotojų paiešką, jų pakeitimą kitu darbuotojui susirgus, įdarbinimą, darbo užmokesčio mokėjimą, atostogų apskaitą, ligų kompensacijas, teisingą mokesčių su darbo santykiais administravimą ir sumokėjimą laiku. Tuo tarpu jūsų įmonė gali susikoncentruoti į pagrindinę savo veiklą ir užsiimti verslo plėtros ar kitais aktualiais klausimais.

2. Sutaupysite

Darbuotojų nuomos atveju nereikia turėti vidinių resursų personalo atrankai ir administravimui, nes nebūtina kurti etatų ar formuoti personalo skyrių. Taip sumažinamos tiek darbuotojų paieškos, tiek jų išlaikymo išlaidos, sutaupoma laiko.

3. Didinsite talentų įvairovę

Darbuotojų nuoma leidžia didinti požiūrių įvairovę įmonėje, nes specialistai ne tik mechaniškai atlieka jiems pavestas funkcijas, bet ir dalinasi savo ekspertinėmis nuomonėmis, idėjomis, įžvalgomis, kurios iki tol galėjo būti visiškai neįprastos kompanijai.

Todėl nuomojantis darbuotojus galite rasti naujus netikėtus sprendimus sudėtingoms problemoms, įdiegti naujus procesų valdymo įrankius ir taip didinti jums svarbius verslo rodiklius. Be to, dėl darbo su kompanija specifikos ir santykio, nuomoti darbuotojai dažnai būna mažiau šališki ir gerokai objektyvesni.

4. Užtikrinsite savo verslo lankstumą

Darbuotojų nuoma užsiimantys profesionalai išmano naujausius ir rinkai reikalingiausius darbo įrankius bei metodus, kurie efektyviai padeda siekti norimų rezultatų. Išnuomotas specialistas dažniausiai ateina su visa reikiama amunicija – žiniomis, patirtimi, darbo metodais bei mokės profesionaliai jais naudotis, todėl darbo rezultatai bus pasiekiami greičiau, paprasčiau ir mažesnėmis išlaidomis, o tai padės lengviau prisitaikyti prie verslo aplinkybių bei neapibrėžtumo.

Įmonėms, svarstančioms apie darbuotojų nuomos galimybes ar norinčioms įsivertinti šios paslaugos aktualumą įmonės viduje, verta kreiptis į „Amston“ specialistus, kurie įvertins jūsų lūkesčius ir poreikius. Lyderiaujanti strateginių HR valdymo sprendimų įmonė „Amston“ padės ne tik nuspręsti dėl personalo nuomos, bet ir atrinks tinkamiausius kandidatus pagal jūsų iškeltus reikalavimus.