Akmenės LEZ plečia infrastruktūrą, investicijos pakeitė rajono gyvenimą

Akmenės LEZ ir rajono savivaldybė į teritorijos infrastruktūrą jau yra investavusios daugiau kaip 13 mln. eurų. Naujam infrastruktūros vystymo etapui iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „SmartParkas LT“ skiriama suma siekia daugiau kaip 2,7 mln. eurų.

Sukurs papildomų galimybių

Akmenės LEZ direktorė Lina Mockutė teigia, kad LEZ sėkmė iš esmės priklauso nuo regione esančių sąlygų: taikomų lengvatų, darbo jėgos pasiūlos.

„Tačiau investicijų pritraukimo sėkmė didele dalimi priklauso nuo infrastruktūros išvystymo, todėl ir šiemet tam skiriame didžiausią dėmesį. Šiuo aspektu Akmenė turi išskirtinumą – tarpusavyje nesiribojančios tiek šiaurinė, tiek pietinės LEZ dalys ribojasi su geležinkeliu“, – sako L. Mockutė.

Pasak jos, didžiąją dalį, apie 70 proc., darbų planuojama pabaigti dar šiemet.

Įgyvendinus projektą, pietinėje Akmenės LEZ dalyje bus įrengtos geležinkelio atšakos, papildomas įvažiavimas į LEZ teritoriją, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, teritorijos apšvietimo ir drenažo tinklas, apsauginė signalizacija, atstatyti melioracijos tinklai ir nutiestas dviračių takas nuo miesto pusės.

„Siekiant pritraukti tiek užsienio, tiek Lietuvos investuotojų, būtina sukurti palankias sąlygas jiems įsikurti ir integruotis. Įdiegta esminė infrastruktūra ženkliai sumažina pradines investicijas bei laiką, reikalingą investuotojų gamybos, logistikos, sandėliavimo darbams, objektų projektavimui ir statybai“, – teigia Akmenės LEZ vadovė.

Anot jos, nepaisant to, kad Akmenėje įsikūrusi LEZ yra jauniausia iš 7-ių šalyje veikiančių, jos vystymosi tempai yra itin spartūs – jau dabar išnuomota daugiau kaip trečdalis turimos teritorijos.

Akmenės LEZ teritorijos pietinėje dalyje jau veikia moderniausia tarptautinės investicinės VMG grupės medienos drožlių plokštės gamykla, į kurią investuota 146 mln. eurų ir sukurta 140 naujų darbo vietų.

Planuojama, kad per kelerius metus visose VMG grupės gamyklose Akmenėje bus sukurta apie 1000 darbo vietų.

Meras: investicijos pakeitė rajono gyvenimą

Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas pažymi, kad tiek kuriant, tiek plėtojant LEZ itin svarbus Vyriausybės, ministerijų, vietos valdžios bei investuotojų bendras veikimas. Anot jo, į Akmenės LEZ pritrauktos rekordinės VMG grupės investicijos tapo reikšmingu postūmiu rajono ekonominiam ir socialiniam gyvenimui.

„Tokios investicijos lėmė aplinkinių įmonių ir verslo paslaugų spektro plėtrą, išaugo nekilnojamojo turto vertė, nuomos rinka. Tenka girdėti, kad ir prekybininkai džiaugiasi didesnėmis apyvartomis. Be to, savivaldybės įmonės taip pat gauna papildomų pajamų – juk išaugo vandens vartojimas, kelių įmonė surenka daugiau aptarnavimo pajamų“, – vardina V. Mitrofanovas.

Tūkstantis tiesioginių darbo vietų LEZ‘e yra daug, jos prisidės ir prie gyventojų skaičiaus augimo.

Tačiau didžiausia investicijų reikšmė rajonui, kuriame šiuo metu yra kiek daugiau nei 20 tūkst. gyventojų, anot mero, yra sukurtos ir būsimos darbo vietos.

„Man svarbiausios yra darbo vietos. Tūkstantis tiesioginių darbo vietų LEZ‘e yra daug, jos prisidės ir prie gyventojų skaičiaus augimo. O dar sukuriama ir netiesioginių, pavyzdžiui, žinome, kad VMG grupė ieško operatoriaus, teiksiančio maitinimo paslaugas visam tūkstančiui jų darbuotojų. Tai taip pat sukurs papildomų darbo vietų rajone“, – sako V. Mitrofanovas.

Pasak mero, rajonui yra svarbu, kad žmonės čia atvyktų su šeimomis ir įleistų šaknis, gautų gerus atlyginimus, kadangi tai prisideda prie strateginio savivaldybės plano – „Akmenė 2030 metus pasitiks su 30 000 gyventojų“.

NT kainos augo tūkstančiais kartų

Akmenės rajono meras teigia, kad VMG grupės investicijos LEZ paskatino ir nekilnojamojo turto rinkos atsigavimą.

Pasak V. Mitrofanovo, žmonės visuomet traukia ten, kur jiems yra sukuriamos geros sąlygos ir jei anksčiau būta laikų, kai Akmenėje būstą buvo galima įsigyti ir už vieną litą, tai dabar jo kainos yra smarkiai išaugusios.

„Dabar renovuotame name be 20 tūkst. eurų butą įsigyti būtų jau labai sunku, o namo be 100 tūkst. eurų išvis neįsigysi. Padidėjo ir nuomos kainos – jos prasideda nuo 150 eurų, bet esama ir rekordinių, kai jos siekia, pavyzdžiui, 480 eurų per mėnesį“, – sako V. Mitrofanovas.

Pasak jo, kai Akmenėje buvo statoma VMG grupės gamykla, atvykusiems šimtams statybininkų ir darbininkų nuomotojai siūlė maždaug 6 eurų kainą už lovą parai, kas per mėnesį, priklausomai nuo buto dydžio, jiems leido uždirbti 700 ir daugiau eurų.

Paklaustas, kokia yra savivaldybės sėkmės formulė investicijoms pritraukti į rajoną, meras sakė, kad svarbiausi dalykai yra patikimumas, stabilumas ir lygiavertė partnerystė.

„Kai prie derybų stalo susėda verslininkas ir politikas, tai susitarti praktiškai neįmanoma. Politikui į klausimus reikia žiūrėti per verslo prizmę. Kaip teisininkas žinau, kad sutartis bus sėkminga tuomet, kai abi šalys bus patenkintos ir nė viena nesijaus nuskriausta“, – teigia V. Mitrofanovas.