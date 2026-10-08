Aiškėja kitų metų biudžetas: gynybai numatyta 4,8 mlrd. eurų, demografijai – 150 mln. eurų

Lyginant su šių metų Krašto apsaugos ministerijos (KAM) biudžetu, kitąmet finansavimas turėtų išaugti 36 mln. eurų.
„Tai svarbus įsipareigojimas, numatoma tęsti tai, kas buvo pradėta – (…) faktinė suma, lyginant su šių metų suma, kuri yra skirta, vis tiek augs, procentas sumažės, faktinė suma, skiriama gynybai ir saugumui, didės“, – žurnalistams Vyriausybėje ketvirtadienį sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Šių metų KAM biudžete skirta 4,79 mlrd. eurų arba 5,38 proc. nuo BVP – Vyriausybės vadovo teigimu, iki dabar išnaudota beveik 44 proc. visų asignavimų.
„Čia yra ne tiktai pinigų kiekis procentas, bet skaidrus, efektyvus panaudojimas tiems prioritetams, kuriuos buvom esam ir esame iškėlę – tai yra oro gynyba, Vokietijos brigada ir nacionalinė divizija“, – pridūrė M. Sinkevičius.
Premjero teigimu, kitų metų faktinis finansavimas biudžete gynybai bus didesnis, tačiau numatytas procentas nuo BVP gali būti mažesnis, augant ekonomikai.
„Taip, procentas turbūt irgi svarbu – 5 proc. klube mes liekame, bet daug svarbiau yra nuoseklus, tolygus ir kiek įmanoma panaudojimas tų investicijų, nes tai yra didžiuliai visų mokesčių mokėtojų pinigai“, – sakė jis.
Deficitas viršys Mastrichto kriterijus
Vyriausybės vadovas patvirtino, kad valdžios sektoriaus deficitas kitais metais turėtų viršyti nustatytus Mastrichto kriterijus – 3 proc. BVP ribą – ir siekti 3,8 proc. nuo BVP.
Tiesa, pasak M. Sinkevičiaus, deficitas galėjo būti ir didesnis nei numatyta šiuo metu – formuojant biudžetą išlaidos sumažintos 1,5 mlrd. eurų.
„Pasakys finansų ministras, bet, aišku, deficitas, pagal tai, kas pristatyta, viršys 3 proc. deficito ribą. Bet vėlgi, po biudžeto derybų to deficito, net ir susiderėjus, su minimaliais Vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis“, – teigė premjeras.
„Turbūt šnekėti apie tai, kad išlaidos augs, (…) norisi daug ką atliepti. Deja, valstybės (…) limitai ir galimybės yra kuklesnės nei norai“, – teigė M. Sinkevičius.
Tiesa, anot jo, Vyriausybės nariams taip pat pavesta ieškoti būdų mažinti planuojamas išlaidas – bendras sutaupymas kitiems metams siekia 100 mln. eurų
Taip pat, pasak premjero, siekiant didinti biudžeto pajamas, numatoma aktyviau kovoti su šešėliu.
Dėl geresnio mokesčių administravimo papildomai numatoma surinkti 200 mln. eurų pajamų.
„Kova su šešėliu turi vykti ir akivaizdu, kad turim ir čia pripažįsta net net net nereikia būt politikų, tą pripažįsta ir mūsų įstaigų vadovai, kovojantys su su finansiniais nusikaltimais – kad vis tiktai šešėlyje nemaža dalis ekonomikos yra ir su tuo šešėliu turime kovoti. O šešėlis reiškiasi per įvairias PVM grobstymo schemas, įvairius mokesčių vengimus ir visokias nusikalstamas veikas“, – aiškino M. Sinkevičius.
„Tikrai galvosime, kaip stiprinti mokesčių administravimą, kaip įgalinti mūsų tarnybas atlikti, pasinaudojant dirbtinio intelekto įrankiais, nustatyti rizikas, jas tinkamai įvertinti ir užkardyti, kad mokesčių sistema veiktų ir skaidriai, ir tikslingai, ir būtų teisinga visiems, nebūtų spragų ją ignoruoti“, – pridūrė jis.
„Visuomenės saugumas susijęs su Šeimos paketu“
Iš Vyriausybės jau pristatyto Šeimos paketo kitais metais numatoma skirti 61,35 mln. eurų vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms, 40 mln. eurų – paramai būstui, 25 mln. eurų – didesnėms pensijų garantijoms už vaikus, 18 mln. eurų – pradinuko krepšeliui, 5,65 mln. eurų – didesnei ligos išmokai.
Anot premjero, valdančioji koalicija ieškos balanso tarp valstybės gynybos poreikių, visuomenės saugumo ir socialinių poreikių.
„Visuomenės saugumas yra susijęs su su keliais su keliomis dedamosiomis. Vienas iš jų šios vyriausybės pasiūlyta šios koalicijos pasiūlytas Šeimos paketas“, – akcentavo jis.
Premjero pristatytose biudžeto projekcijose – 980 mln. eurų socialiai pažeidžiamų asmenų paramai, 115 mln. eurų numatyta socialinėms išmokoms indeksuoti, 172 mln. eurų – papildomai pervedamoms įmokoms sveikatos draudimui.
Augtų algos mokytojams, pareigūnams, kultūrininkams, didėtų pensijos
Darbo užmokesčiui didinti kitąmet biudžete numatyta 450 mln. eurų.
Premjero teigimu, numatomos trys pagrindinės viešojo sektoriaus darbuotojų grupės, kurioms bus papildomai didinamas darbo užmokestis.
„Iš Vyriausybės požiūrio taško, jeigu jisai sutaps su koalicijos kolegomis ir su parlamento nuomone, matome tokias tris, sakyčiau, pagrindines grupes – švietimo sektorių, statutinius mūsų pareigūnus ir kultūros sektoriaus darbuotojus“, – sakė M. Sinkevičius.
Švietimo darbuotojams algas numatoma didinti 7,56 proc. (iš viso 245 mln. eurų), statutiniams pareigūnams – 7,5 proc. (45,3 mln. eurų), kultūros darbuotojams – 7,5 proc. (21,8 mln. eurų).
Kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams numatomas bazinis 2,5 proc. atlyginimo augimas (73,8 mln. eurų).
Minimalios mėnesio algos (MMA) ir kitų koeficientų didinimui numatoma skirti 64 mln. eurų. Privalomo sveikatos draudimo fondo (PSDF) augimui planuojama 172 mln. eurų.
Vyriausybė numato MMA kitąmet didinti 8 proc. – nuo 1153 iki 1245 eurų „ant popieriaus“.
Vidutinė senatvės pensija kitąmet didės apie 10,4 proc. (apie 78 eurais iki 825 eurų), o turintiems būtinąjį stažą – apie 10,9 proc. (apie 88 eurus iki 895 eurų).
Pensijų indeksavimui numatoma panaudoti 9,4 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio – premjero teigimu, tai sudarys apie 70 mln. eurų.
Iš viso papildomų lėšų poreikis pensijoms didinti kitų metų biudžete sudarys 715,5 mln. eurų.
Premjero teigimu, šios biudžeto projekcijos bus pristatytos ketvirtadienį koalicinės tarybos posėdyje, projektas turėtų būti registruotas šį penktadienį.
Vyriausybei pritarus Finansų ministerijos parengtam biudžeto projektui, jis keliaus į Seimą.
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