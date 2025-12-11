2026 metų biudžeto priėmimas Seime: įsimintiniausios citatos

Konservatorius Laurynas Kasčiūnas: „Kad jūs paskutiniame etape, gerbiamas (finansų – BNS) ministre, atradot 15 mln. eurų melioracijai, bet nesugebėjot atrasti pinigų Lietuvos pareigūnams, yra didžiausia gėda ir aiškiausias simbolis šito biudžeto.“
Socialdemokratė Ilona Gelažnikienė: „Daug diskusijų kėlėte apie melioraciją – jei nebūtumėt (opozicija – BNS) per šitiek metų nugyvenę kelių, melioracijos įrenginių, nebūtų šitokių diskusijų. Melioracija yra svarbi visai Lietuvai.“
Liberalas Simonas Kairys: „Socialdemokratams yra nusišvilpt ant kokybiško švietimo, ant mokyklų. Jie tik rodo į kitą pusę ir ieško kaltų.“
Liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen: „Neteko matyti, kad premjeras ar premjerė neturėtų nuomonės apie biudžetą nė viename etape. Tai yra išskirtinis atvejis ir parodo ir visišką chaosą, ir atsakomybės stoką. Net dabar premjerė nusisukus stovi, rodydama nugarą visam šitam procesui.“
Mišrios Seimo narių grupės narys Viktoras Fiodorovas: „Ką mes čia darome? Tvirtiname biudžetą, bet apie visus tuos pasiūlymus, kurie atsiiminėjami, sako – žinot, mes rasim. Iš kur jūs rasit, iš kokių pinigų? Apie ką jūs šnekat, apie kažkokį kitą, antrą biudžetą, kažkokį paralelinį biudžetą? Neapgaudinėkit, kolegos, žmonių, kurie žiūri šitą posėdį. Yra šitie pinigai ir kitų nėra.“
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė: „Kas čia valdantiesiems taip išlaužė rankas, nes tokios tokių prasmingų pasiūlymų atsiėmimų lavinos nelabai matėme pastaruosiuose Seimuose. Kas atsitiko, kad taip reikėjo finansavimo ir lėšų, bet dabar savo idėjas taip pametėte?“
Konservatorius Audrius Petrošius: „Šiandien turime jaunų svečių, turime šiek tiek vyresnių svečių. Matot tikrą demokratijos procesą: kartu su jumis yra nusivylę pareigūnai, nuvilti žiniasklaidos atstovai, kurie, ko gero, bus dar labiau nuvilti, turime eilę valdančiųjų politikų, kurie šiandien jaučia gėdą, bet vis tiek spaudžia ar nespaudžia mygtukus. Turit demokratijos veidą be grimasų.“
Konservatorė Ingrida Šimonytė: „Kad ir kaip būtų gaila ir kad ir kaip būtų gėda, jūs numelioravot kultūrą, numelioravot pareigūnus, dabar melioruojant laisvą žodį.“
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Saulius Skvernelis: „Nors vienas ministras, tai naujas žanras, dainavo: „jei jūs juo patikėsite, viskas bus gerai“, panašu, kad šiandien reiktų kitą dainą dainuoti: „Netikėk, ką priešai suoks“ (Seimui nepritarus prašymui skirti papildomų lėšų pareigūnų atlyginimams).
Socialdemokratas Algirdas Sysas: „Šiandien išgirdome daug visokių kalbų. Nebuvo pats geriausias pavyzdys moksleiviams, kurie čia buvo salėje. Nes patyčios gimsta čia. Dažnai kalbame, kad reikia kovoti su tom patyčiom, tai kviečiu ir vieną, ir kitą pusę: kai einat prie mikrofono, pagalvokite, kas yra salėje ir kaip kalbama.“
