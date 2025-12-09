Koalicinė taryba rinksis aptarti kitų metų biudžeto

Tai BNS patvirtino premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Parlamente antradienį numatytas antrasis biudžeto projekto svarstymas, o jį priimti ketinama ketvirtadienį. Jo priėmimui šią savaitę nepritaria koalicijos partneriai „aušriečiai“.
Biudžeto projekte numatyta maždaug dešimt kartų mažiau papildomų išlaidų nei prašė Seimo nariai ar komitetai – daugiau lėšų rasta pedagogams ir pareigūnams, Seimo kanceliarijai, Kultūros ministerijai.
Premjerė Inga Ruginienė penktadienį teigė besitikinti, kad Seimas solidariai patvirtins biudžetą su 5,38 proc. BVP gynybai.
Vis tik valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis penktadienį BNS pareiškė, jog projektas yra labai blogas, nes jį priėmus po poros metų reikės skubios mokesčių reformos.
R. Žemaitaitis kol kas neatskleidė, ar frakcija Seime biudžetą palaikys, ir pabrėžė, kad šią savaitę dėl biudžeto priėmimo balsuoti dar anksti, nes jį reikia iš esmės peržiūrėti.
Atnaujintame kitų metų viešųjų finansų plane valstybės pajamos padidintos 91,5 mln. iki 21,09 mlrd. eurų pajamos (su ES lėšomis) eurų, o išlaidos – 36,4 mln. iki 27,5 mlrd. eurų.
Biudžeto deficitas turėtų sudaryti 2,7 proc. BVP, tačiau įtraukus ir karinius įsigijimus – 5 proc. BVP. Tuo metu valstybės skola kitąmet sieks 45,4 proc. BVP.
Naujausi komentarai