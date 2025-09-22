Žurnalas „Sveikata“ – jūsų sveikesnio, sąmoningesnio ir stilingesnio rudens gidas

Žurnalo puslapiuose – atviras ir jautrus pokalbis su dainininke, dvynukų Kornelijos ir Donato mama Katažina Zvonkuviene. Moteris neslepia – nuolatinis skubėjimas, perfekcionizmas ir vaikų poreikiai neretai išsekina tiek fiziškai, tiek emociškai, o sūnaus autizmo diagnozė tapo ne tik iššūkiu, bet ir jos pačios vidinės transformacijos pradžia.
Katažinos kolegė Goda Alijeva dalijasi savo patirtimi susidūrus su žmogaus papilomos virusu ir primena, kad sveikata – ne duotybė, o atsakomybė. Moterys kalba apie drąsą kalbėti, išankstines baimes, profilaktikos galią ir apie sąmoningumą, kuris keičia gyvenimą.
Kelias į sveikesnį ir visavertiškesnį gyvenimą kiekvienam yra savas. Tado Dobravolskio kelionė – ne tik istorija apie fizinį išbandymą Šaolino vienuolyne ar dvasinius atradimus Peru slėniuose. Tai jautrus ir atviras pasakojimas apie žmogų, kuris, pasiekęs karjeros aukštumų, pajuto tuštumą viduje, o patirdamas kūno negalavimų suprato, kad serga ne tik kūnas, bet ir siela. Lenktynininkas Mykolas Paulavičius, praėjus pusmečiui po sunkios stuburo traumos, jau lenktyniavo Dakare. Skausmas 34-erių motociklininką lydėjo viso iššūkio metu, bet finišą jis vis tiek pasiekė. „Motociklų sportas – užkrečiama ir nepagydoma liga“, – teigia vyras. Motyvacijos stiprinimo ir rūpinimosi kūnu paslaptis atskleidžia funkcinių treniruočių ir lengvosios atletikos trenerė Giedrė Dovidaitė.
Kitas numerio akcentas – rudens ligų sezonas. Ką galime padaryti jau dabar, kad žiemos ligos aplenktų? Kaip stiprinti natūralią organizmo apsaugą? Holistinės sveikatos mokytojos dr. Jurgitos Šaulytės teigimu, ruduo – kvietimas sulėtinti tempą, atsigręžti į save ir pasiruošti žiemai išmintingai, tad ypač svarbu sąmoningas dėmesys sau.
Sloga, kosulys, gerklės skausmas – dažni rudens palydovai. Tačiau ar žinote, kaip jų išvengti be vaistų? Kaip teigia endobiogenikos specialistė Giedrė Tautkevičienė, pravers šiek tiek žinių apie efektyvias prevencijos priemones, kvėpavimo takų stiprinimą. Ji pataria ir ką daryti, jei liga vis dėlto užklupo. Apie rudenines akių problemas ir kaip jų išvengti kalbamės su akių ligų gydytoja Rūta Jarusevičiene. Estetinės veido odos priežiūros specialistė Marija Gulijeva primena, kad tinkama odos priežiūra rudens sezonu yra būtina norint išlaikyti drėgmę, apsaugoti odą ir suteikti jai natūralaus spindesio.
Sezoniniai pokyčiai veikia ne tik odą, bet ir mūsų emocijas. Patarimais, kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp vidinio pasaulio ir išorinio rudens chaoso, dalijasi psichologė Laura Rimkutė, o kaip išgyventi Vėlines nenugrimzdus į depresyvias nuotaikas – pataria klinikinis psichologas Antanas Mockus.
Šiame numeryje kalbame ir apie žarnyno ir kokybiško miego vaidmenį stiprinant imunitetą. Šeimos gydytojos, endobiogenikos specialistės Evelinos Bagočienės žodžiais, būtent žarnyne yra įsikūrusi didžioji mūsų imuniteto kariaunos dalis. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Aneta Railienė pabrėžia: kokybiškas ir pakankamos trukmės miegas yra nuo sezoninių pokyčių nepriklausoma būtinybė.
Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorė habil. dr. Ona Ragažinskienė primena, kad vaistinių augalų ir juose susikaupusių biologiškai veikliųjų junginių įvairovė – sveikatos šaltinis ir apsauga nuo įvairių ligų, o imuniteto stiprinimas ir organizmo grūdinimas yra ilgalaikis visus metus trunkantis procesas.
Grybavimas – tikra lietuviška tradicija, be kurios dažnas neįsivaizduoja rudens. Tačiau ar žinome, kuo grybai naudingi sveikatai ir kaip juos vartoti, kad išvengtume apsinuodijimo? Apie tai kalbamės su medicinos mokslų daktare gydytoja dietologe Edita Gaveliene.
Pasaulio sveikatos organizacija jau kurį laiką kalba apie naujo tipo pandemiją – ne virusinę, o lėtinių, tyliai progresuojančių ligų. Sveikos gyvensenos specialistai daug dėmesio skiria priešuždegiminei mitybai. „Tai ne trumpalaikė dieta, o ilgalaikis sveiko maitinimosi būdas, padedantis mažinti oksidacinį stresą ir uždegimą organizme“, – teigia dietistė Rita Šilenskienė,
Kartu su psichologe, emocinio intelekto lavinimo žaidimų kūrėja ir Psichologinio konsultavimo grupės vadove dr. Lina Cirtautiene nagrinėjame ir dar vieną aktualią šių dienų problemą – vaikų priklausomybę nuo ekranų.
Neapsieisime ir be stiliaus įkvėpimų. Stilistė Viktorija Zubanova pasakoja, kaip garderobas gali tapti terapija, kaip spalvos veikia mūsų nuotaiką ir energiją. Rasite patarimų, kokias spalvas rinktis, jei norite daugiau ramybės, šilumos ar energijos, o kokių derėtų vengti, kad neužkluptų depresinės nuotaikos.
Tad šio numerio puslapiai kviečia jus ne tik skaityti, bet ir gyventi sąmoningiau, labiau rūpintis savimi, rinktis spalvas, kurios gydo, ir veiksmus, kurie stiprina. Žurnalas taps jūsų sveikesnio, sąmoningesnio ir stilingesnio rudens giduį. Juk kiekvienas mūsų pasirinkimas yra žingsnis geresnės savijautos link.
