Vaistininkas pataria: kaip sveikai atsikratyti per karantiną priaugtų kilogramų

Pasibaigus žiemai ir laukiant antrojo karantino pabaigos, vis daugiau gyventojų susirūpina savo kūno svoriu. Su dažnėjančiais pacientų klausimais apie lieknėjimą susiduriantis „Camelia“ vaistininkas Arnas Janušauskas pataria, kaip sveikai numesti per žiemą priaugtus kilogramus ir išlaikyti pageidautiną kūno svorį.

Karantino įtaka svoriui

„Daugelis į vaistinę atėjusių pacientų domisi, kokius maisto papildus rinktis, norint numesti antsvorį. Ir šie klausimai aktualūs ne tik moterims. Vyrai irgi teiraujasi, kaip jiems greičiau atsikratyti „karantinio pilvuko“. Į vaistinę susirūpinę užsuka ir tėvai, mat karantino metu jų vaikai neišsikrauna lauke, o daugiausiai laiko leidžia namuose – prie kompiuterių ar planšečių“, – teigia vaistininkas A. Janušauskas.

Pasak jo, pagrindinės antsvorio priežastys yra kelios. Pirmoji – netinkama mityba, kai valgoma nereguliariai, suvartojamas per didelis riebalų ir sočiųjų riebalų turinčių produktų kiekis ar paros maisto raciono energetinė vertė yra per didelė. Taip pat svorio kitimui įtaką daro per mažas fizinis aktyvumas, genetiniai faktoriai ar endokrininės sistemos disfunkcija. Visgi, labiausiai antsvoris susijęs su gyvenimo būdu, o ne genetiniu paveldėjimu. Tik 1-2 proc. žmonių nutunka dėl sutrikusios medžiagų apykaitos.

„Per karantiną daugelio fizinis aktyvumas sumažėjo, todėl sumažėjo ir mums reikalingos energijos poreikis, tačiau mitybos įpročiai taip ir liko nepasikeitę“, – pagrindinę antsvorio priežastį įvardijo „Camelia“ vaistininkas.

Kaip sulieknėti sveikai

Paklausus, kaip per žiemos ir karantino laikotarpį priaugtus kilogramus numesti nepakenkiant sveikatai, A. Janušauskas perspėja, kad lieknėjimas – palaipsnis procesas, todėl pataria nesigriebti drastiškų dietų. Vaistininko nuomone, pirmiausia reikėtų atsisėsti ir apgalvoti, ko trūksta mūsų mitybos racione ir ką būtų galima pakeisti.

„Siūlyčiau pradėti nuo vandens. Kasdien gerkite daugiau vandens, o ypač – prieš valgį. Tokiu būdu medžiagų apykaitą galime padidinti net 24-30 proc. Taip pat sumažinkite produktų, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, vartojimą. Pridėtinis cukrus yra vienas blogiausių ingredientų šiuolaikinėje mityboje, kuris gali sukelti nutukimą, II tipo diabetą ir netgi širdies ligas. Net pirkdami sveiką maistą perskaitykite sudėtį, kadangi ir jame gali būti daug pridėtinio cukraus“, – pataria „Camelia“ vaistininkas A. Janušauskas.

Taip pat jo rekomendacijų sąraše – mažesnis suvartojamų rafinuotų ar paprastųjų angliavandenių kiekis, kadangi iš jų pašalinama didelė maistingųjų medžiagų ir ląstelienos dalis. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kiek suvartojate baltymų. Būtent jie yra viena iš svarbiausių maistinių medžiagų lieknėjimui, nes valgant maisto produktus, kurių sudėtyje yra daug baltymų, medžiagų apykaita padidėja 80–100 kalorijų per dieną. Baltymai taip pat svarbūs raumenų vystymuisi.

„Valgykite ir daugiau vaisių bei daržovių. Juose yra nedaug kalorijų, bet daug ląstelienos, vitaminų bei mikroelementų. Jei kartais išalktumėte, su savimi visada turėkite sveiką užkandį. Tai gali būti vaisiai, daržovės, riešutai, jogurtas ar kietai virti kiaušiniai“, – siūlo vaistininkas. A. Janušauskas pataria vartoti žaliąją arbatą, kadangi kofeinas ir katechinai (stipriomis antioksidacinėmis savybėmis pasižymintys organiniai junginiai) skatina medžiagų apykaitą ir riebalų deginimą, bet įspėja, kad ja piktnaudžiauti irgi nereikėtų.

Subalansuotas požiūris į kūną

Lieknėjimas gan dažnai siejamas su išoriniu grožiu, bet, „Camelia“ vaistininko nuomone, tame nėra nieko blogo. Pasak jo, žmonės, matydami savo pokyčius veidrodyje, turi dar daugiau motyvacijos sportuoti, maitintis sveikai ir siekti dar gražesnės figūros. Vis dėlto, kai kurie pacientai nusprendžia numesti svorio tik tuomet, kai dėl antsvorio jiems diagnozuojamos įvairios ligos.

Norintys sužinoti, ar jų kūno svoris atitinka normą ir nekelia pavojaus sveikatai, tai gali padaryti apskaičiuodami savo KMI (kūno masės indeksą). Tam reikalingi du rodikliai – svoris kilogramais ir ūgis centimetrais. Svoris dalijamas iš kvadratu pakelto ūgio ir gautas skaičius nurodo kūno masės indeksą. Apskaičiuoti ir įvertinti KMI galima ir įvairiose interneto svetainėse.

„Džiugu, kad šiuo metu pasaulyje populiarėja pozityvaus požiūrio į kūną judėjimas, kurio tikslas – mokyti žmonės mylėti save tokius, kokie jie yra, ir nesigėdyti savo kūno viešumoje. Tai ypač svarbu, nes daugelis antsvorio turinčių žmonių patiria patyčias. Visgi, reikia nepamiršti prižiūrėti savo sveikatos, kuriai, deja, antsvoris kenkia. Rūpintis savo svoriu ir nepamiršti sportuoti turi visi, kurie nori išlikti sveiki kuo ilgiau“, – teigia A. Janušauskas.