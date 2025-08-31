Unikali operacija: koją pailgino 6 cm

Patyrė lemtingą traumą
„Į kaulo vidų įdedamas specialus implantas – vinis, kuri ilginama elektromagnetiniu principu. Tai inovatyvus sprendimas, kai pažeistoje vietoje kaulas nebeauga, todėl reikia dirbtinai suformuoti lūžį, kontroliuojant didinti atstumą tarp kaulo galų, kol susiformuoja naujas kaulinis audinys“, – sako Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro gydytojas ortopedas traumatologas Rimantas Zagorskis.
Keturiolikmetis Marius (vardas pakeistas) mėgsta leisti laiką su draugais, paspardyti futbolo kamuolį. Tai įprasti užsiėmimai tokio amžiaus jaunuoliui. Tačiau Mariaus istorija – neeilinė: jis – pirmas vaikas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kuriam atlikta šlaunikaulio ilginimo operacija magnetine vinimi.
Paauglio tėtis pasakoja, kad prieš septynerius metus įvyko nelaimė, pakeitusi visų jų gyvenimą, – Marius žaidė kieme ir netikėtai pakliuvo po sodo traktoriumi. Trauma buvo sunki – sužalota koja, sutraiškyti minkštieji audiniai, pažeisti nervai. „Pats esu paramedikas, todėl puikiai supratau situacijos rimtumą. Pirmosios mintys buvo ne apie smulkius lūžius – sužalojimai grėsė amputacija, – prisimena vyras. – Žinoma, svarbiausia buvo, kad vaikas išgyveno. Kai po operacijos medikai pasakė, kad pavyko išsaugoti koją, – tai buvo tarsi šviesa tunelio gale.“
Koją pavyko išgelbėti, tačiau paaiškėjo, kad dėl sunkios traumos gydyti teks ilgai – laukė kitos operacijos, reabilitacija. „Tą akimirką supratau – mūsų gyvenimas pasikeitė visam laikui. Abu su žmona laikėmės kartu, žmona emocionalesnė, aš bandžiau viską vertinti realistiškai, – pasakoja jaunuolio tėtis. – Atsigavę po pirmos operacijos, ėmėme ieškoti informacijos, kokios galimybės padėti vaikui, kad jo kojos būtų kuo lygesnės.“
Tėvai ieškojo informacijos užsienio literatūroje, kaip gydoma kitose šalyse, konsultavosi su ne vienu gydytoju Lietuvoje.
„Galiausiai vienas kolega rekomendavo gydytoją R. Zagorskį, pasakė: „Važiuokit pas jį, jis domisi naujovėmis, ieško pažangiausių sprendimų.“ Taip sūnus pateko į šio gydytojo rankas. R. Zagorskis, pamatęs sūnaus koją, iš karto pasakė: „Galima taikyti modernų šlaunikaulio ilginimo būdą su magnetine vinimi.“
Tėtis sako, kad prieš operaciją visų lūkesčiai buvo skirtingi: „Aš, kaip suaugęs žmogus ir paramedikas, supratau: procesas bus ilgas. Tikėjausi, kad po operacijos Marius galės bent iš dalies remtis į koją, stiprės raumenys, pagerės laikysena. Marius – vaikas. Jis įsivaizdavo, kad po operacijos iškart atsistos ir lakstys. Kai paaiškėjo, kad tą koją galima apkrauti tik 30 proc., buvo šiokio tokio nusivylimo. Tačiau, laikui bėgant, kantriai dirbdami pasiekėme kur kas daugiau“, – sako jaunuolio tėtis.
Prognozavo didelį skirtumą
Sunkios traumos metu buvo pažeistos kaulo augimo linijos. Dėl šio pažeidimo viena koja nustojo augti, o kita – nepažeista – toliau augo įprastai, todėl ilgainiui susidarė reikšmingas kojų ilgio skirtumas. „Dėl pažeistos kaulo augimo linijos distalinėje šlaunikaulio ir proksimalinėje blauzdikaulio dalyse kojos augimas sustojo. Tuo metu, kai sprendėme dėl operacijos, skirtumas jau siekė 7 cm, o numatomas augimo pabaigoje buvo net 12 cm“, – paaiškina operaciją atlikęs gydytojas R. Zagorskis.
Atliekant operaciją, pirmiausia specialiais grąžtais buvo išvalytas šlaunikaulio kanalas, kad būtų galima į jį įstatyti reikiamo dydžio implantą: „Vinys yra įvairių dydžių, todėl kanalą reikia paruošti labai tiksliai pagal pasirinktą implantą“, – aiškina gydytojas.
Tuomet atlikta osteotomija – kaulas perpjautas per suplanuotą vietą, suformuojant dirbtinį lūžį. Į vidų įdėta ir fiksuota magnetinė vinis. Po oda implantuojamas specialus daviklis, per kurį siunčiami impulsai kaului ilginti.
„Vienas didesnių techninių iššūkių buvo būtent daviklis, nes po oda, ypač esant patinimui, jį kartais sudėtinga užčiuopti. Po operacijos žymėjome ant odos jo vietą žymikliu, vėliau pacientas pats tiksliai žinojo, kur jis yra, ir galėjo procedūrą atlikti savarankiškai“, – dalijasi patirtimi gydytojas.
Kaip ilginamas kaulas?
Pirmą savaitę po operacijos Marius ligoninėje buvo išmokytas naudotis specialiu prietaisu. Vėliau kaulo ilginimo procedūra buvo atliekama ne ligoninėje, o paciento namuose. Kas savaitę Marius vyko konsultuotis su gydytoju. „Anksčiau tokioms procedūroms naudodavome išorinės fiksacijos aparatus, bet jie sukeldavo daug komplikacijų, buvo skausmingi ir nepatogūs pacientui. Šiuo atveju viskas vyko patogiai, kontroliuojamai, o ilginimas – visiškai neskausmingas“, – pabrėžia R. Zagorskis.
Per parą koja buvo ilginama apie 1 mm – tris kartus per dieną po 0,33 mm. „Šis tempimas turi būti labai tikslus – jeigu ilginama per greitai, kaulas nespėja tinkamai gyti. Todėl viskas vyksta pagal griežtą planą ir periodiškai kontroliuojant gydytojui“, – priduria jis.
Dabar Mariaus koja yra pailgėjusi 6 cm – tiek, kiek ir buvo suplanuota. Tai maksimalus ilginimo dydis, leidžiamas naudojant šią magnetinę vinį. „Šiuo metu vyksta svarbus gijimo laikotarpis – naujai susiformavęs kaulas auga ir tvirtėja. Pacientas jau vaikšto be ramentų. Artimiausiu metu planuojame pašalinti implantą, o vėliau bus sprendžiama dėl blauzdikaulio ilginimo. Tai taip pat sudėtinga procedūra, bet daugeliu atvejų ji atliekama išorinės fiksacijos aparatais“, – sako gydytojas.
Pasak jo, nors šlaunikaulio ilginimas su magnetine vinimi – modernus ir komfortiškas sprendimas, kaulo ilginimo chirurgija visada išlieka sudėtinga. „Tai nėra rutininės procedūros – tai sudėtingos operacijos ir planuojamos individualiai, reikalaujančios didelės chirurgo patirties ir nuolatinės paciento būklės kontrolės“, – apibendrina R. Zagorskis.
Naujoviška technologija
Tai pirmasis atvejis Baltijos šalyse, kai šlaunikauliui ilginti panaudotas intramedulinis elektromagnetinis implantas. Iki šiol tokio tipo technologija regione nebuvo taikyta, todėl šis atvejis žymi svarbų žingsnį šiuolaikinės ortopedijos srityje.
„Kad galėtume šią unikalią procedūrą atlikti, reikėjo sutvarkyti itin daug dokumentacijos, gauti leidimus ir užtikrinti galimybę įsigyti specialų operacijos rinkinį. Labai padėjo Valstybinė ligonių kasa (VLK), skyrusi lėšų rinkiniui įsigyti. Jo kaštai – dideli, tad be šio finansavimo tokios operacijos atlikti nebūtume galėję“, – pabrėžia R. Zagorskis.
Mariaus tėtis sako, kad kai tik sūnui gydytojas leido stotis – šis iškart išbėgo į kiemą žaisti futbolo: „Paskui skundėsi, kad koja nestipri, maudžia čiurną. Žinote, jaunimas, nepagalvoja, kad tiek laiko koja buvusi be darbo, kad nusilpo raumenys. Tačiau gal greičiau viskas atsistatys, kai norės neatsilikti nuo draugų“, – viliasi tėtis.
