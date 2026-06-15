Tobulo įdegio kaina gali būti per didelė: gydytojai įspėja apie rizikas

Kas yra „Melanotan II“ ir kodėl jis populiarus?
„Melanotan II“ – sintetinis peptidas, imituojantis natūralaus hormono, veikiančio odos pigmentaciją, poveikį. Dėl greito įdegio efekto jis dažnai vadinamas „Barbės preparatu“.
Medžiaga paprastai parduodama kaip nosies purškalas, tačiau kai kurie vartotojai ją leidžiasi injekcijomis. Preparatas stimuliuoja melanino gamybą, todėl oda tamsėja.
Tačiau jo pardavimas ir platinimas daugelyje šalių yra neteisėtas. Specialistai pažymi, kad produktas nebuvo tinkamai kliniškai ištirtas ir nėra laikomas saugiu naudoti.
17 eksperimentų metų ir „apkrovos fazė“
Savo publikacijose vyras teigė, kad „Melanotan II“ vartoja maždaug 17 metų. Jis taip pat aprašė vartojimo schemą, kurią vadino „apkrovos faze“ ir kuri, anot jo, reikalinga organizmo adaptacijai.
Pasak vyro, pirmieji rezultatai pasirodo tik po dviejų savaičių, o vėliau saulės poveikis tampa labiau pastebimas. Tačiau jis pripažino, kad preparatas neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių.
„Jis neapsaugo nuo saulės, jis tik stimuliuoja organizmą gaminti daugiau melanino“, – rašė jis.
Vyras taip pat patarė atidžiai stebėti apgamus, nes pokyčiai gali būti mažiau pastebimi ant tamsesnės odos.
Šalutinis poveikis, apie kurį jis pats papasakojo
Nepaisant ilgalaikio vartojimo, vyras pripažino patyręs šalutinį poveikį. Tarp jo minimų simptomų buvo sumažėjęs apetitas ir įvairūs neįprasti pojūčiai po injekcijų.
Viename iš įrašų jis aprašė keistą poveikį:
„Labiausiai stebina tai, kad labai malonu temptis, tarsi po pabudimo... maždaug praėjus pusantros valandos po injekcijos.“
Ką sako gydytojai?
Medicinos ekspertai įspėja, kad „Melanotan II“ vartojimas gali būti pavojingas. Bendrosios praktikos gydytojas dr. Donaldas Grantas pažymi, kad preparatas nėra oficialiai patvirtintas ir nebuvo pakankamai ištirtas.
„Su „Melanotan II“ susiję nemažai rizikų. Žmonės dažnai nežino, ką tiksliai jie leidžia į savo organizmą“, – aiškino jis.
Pasak gydytojo, galimas šalutinis poveikis apima inkstų ir raumenų pažeidimus, taip pat padidėjusią odos vėžio riziką dėl apgamų pokyčių.
Plastikos chirurgas Terry Dubrow taip pat pabrėžia, kad ši medžiaga tebėra eksperimentinė.
„Jis nėra saugus ir dar neperžengė grynai eksperimentinės stadijos ribų. Jis nelicencijuotas, nereglamentuojamas ir iš esmės neteisėtas“, – sakė specialistas.
Galima „Melanotan II“ rizika
Tyrimai ir medicininės apžvalgos nurodo šiuos galimus šalutinius poveikius:
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pykinimą;
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odos paraudimą ir karščio bangas;
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galvos skausmą;
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netolygią odos pigmentaciją;
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padidėjusį lytinį potraukį ir ilgalaikę erekciją;
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apgamų pokyčius;
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retais atvejais – sunkias komplikacijas, įskaitant inkstų pažeidimus.
Specialistai pabrėžia, kad net jei išorinis poveikis atrodo stulbinantis, ilgalaikės pasekmės gali būti gerokai pavojingesnės.
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