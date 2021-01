Slaugos ir globos namų gyventojams skiepai – kitą savaitę, bet po antikūnų testų

Tačiau, pasak Jurgitos Grebenkovienės, šie žmonės nuo koronaviruso bus skiepijami tik po to, kai jiems bus atlikti antikūnų testai. Be kita ko, ji neatmeta galimybės, kad be privalomo testavimo nebus vakcinuojamos ir kitos grupės.

„Slauga, globa...Yra toks matymas, kad turėtume atlikti testavimus prieš skiepijant, nes žinome, kad vakcinų yra tikrai mažai. Jų nepakanka visiems. Mintis yra, kad persirgusių mes neskiepytume, prieš tai turėtume padaryti antikūnų testus. Su savivalda pradedame ruoštis tam. Planas juos (slaugos ir globos namų gyventojus – BNS) skiepyti kitą savaitę. Slaugą ir globą kitą savaitę pasieks vakcinos“, – pirmadienį Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje pranešė kanclerė.

Parlamentarui „valstiečiui“ Linui Kukuraičiui apgailestaujant, kad „delsiama su slauga ir globa“, nes visų pirma šios grupės žmonėms prieš skiepijant ketinama atlikti antikūnų testus, J. Grebenkovienė pranešė, kad yra svarstoma privalomo testavimo galimybė prieš vakcinaciją visoms grupėms.

„Panašu, kad judame link to, kad būtų privalomas testavimas prieš vakcinaciją visoms grupėms“, – teigė ji.

J. Grebenkovienės teigimu, šalies gyventojai, kuriems apribotas judėjimas ir dėl to bus sunku patiems atvykti į medicinos įstaigas, kuriose bus vakcinuojama, skiepas bus suleistas tų žmonių gyvenamojoje vietoje.

„Bus užtikrinta, kad gyventojai skiepijimo paslaugą gautų savo gyvenamosiose vietose“, – teigė J. Grebenkovienė.

Anot jos, kol kas nėra sprendimų, kaip ir iš ko bus formuojamos šios mobiliosios skiepytojų grupės: „Su savivaldybėmis dar nėra išdiskutuota“.

J. Grebenkovienė taip pat informavo, kad nuo šiol vakcina nuo koronaviruso Lietuvą pasieks kiekvieną pirmadienį tris mėnesius.

Pasak jos, kovą Lietuvai numatytas didesnis vakcinų kiekis negu bus iki šiol gaunama.

Pirmoji vakcinų siunta užpraeitą savaitgalį išdalinta penkioms pagrindinėms šalies ligoninėms – pradėtas medikų vakcinavimas, šios vakcinos dozės išnaudotos praėjusios savaitės viduryje. Imunitetui susiformuoti vienam asmeniui reikia dviejų vakcinos dozių trijų savaičių intervalu.

„BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcina yra pirmoji ir kol kas vienintelė, kurią leista naudoti Europos Sąjungoje.