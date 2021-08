Šiandien pasiskiepyti nuo COVID-19 be išankstinės registracijos galima prie „Lidl“ parduotuvių

Vakcinacija be registracijos vyks prie šių „Lidl“ parduotuvių:

• Žemaitės g. 3, Jonava,

• Žemaitės g. 22, Marijampolė,

• Baltų pr. 10, Kaunas,

• Žemaitės al. 12, Kretinga,

• Dariaus ir Girėno g. 48, Tauragė,

• Taikos pr. 66B, Klaipėda,

• M. Daukšos g. 24, Mažeikiai,

• J. Basanavičiaus g. 67, Panevėžys,

• Gedimino g. 35, Radviliškis,

• Luokės g. 74a, Telšiai,

• Tilžės g. 217, Šiauliai,

• J. Basanavičiaus g. 121, Utena,

• Vytauto g. 77, Vilkaviškis,

• Kapsų g. 1, Vilnius,

• Veteranų g. 9, Visaginas.

„Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovas Valdas Lopeta kviečia visus pasinaudoti galimybe vakcinuotis arčiau namų, be išankstinės registracijos: „Dedame pastangas, rūpindamiesi mūsų darbuotojų saugumu, o taip pat stengiamės prisidėti, kad ir vietos bendruomenės būtų saugios bei galėtų patogiai pasiskiepyti nuo COVID-19. Bendradarbiaudami su Sveikatos apsaugos ministerija ir savivaldybėmis, kviečiame gyventojus pasiskiepyti prie „Lidl“ parduotuvių net septyniolikoje šalies miestų. Džiaugiamės prisidėdami prie šios iniciatyvos ir taip suteikdami galimybę skiepą gauti dar patogiau ir lengviau pasiekiamoje bei gerai pažįstamoje vietoje prie „Lidl“ parduotuvės. Pastaruoju metu vakcinacijos jau buvo vykdomos prie „Lidl“ parduotuvių Vilniuje bei Klaipėdoje, kur sulaukė didelio norinčių pasiskiepyti žmonių susidomėjimo, tad tikimės, kad šį masinė vakcinacijos kampanija padės dar daugiau žmonių patogiai gauti skiepą“.

SAM iliustracija.

Prie šios iniciatyvos prisijungė ir kiti trys didieji Lietuvos prekybos centrai – „Maxima“, „Iki“ ir „Rimi“. Prie pastarųjų vakcinacija be registracijos vyks kitomis ateinančių dviejų savaičių dienomis:

• Rugpjūčio 18 d., trečiadienį, 11 – 16val., – šalia „Maximos“ parduotuvių.

• Rugpjūčio 23 d., ateinantį pirmadienį, 11 – 16val., – šalia „Iki“ parduotuvių.

• Rugpjūčio 25 d., ateinantį trečiadienį, 11 – 16val. – šalia „Rimi“ parduotuvių.

SAM primena, kad taip pat registruotis savo vakcinai nuo COVID-19 galima svetainėje www.koronastop.lt arba Karštąja linija 1808. Be to, kiekvieną ketvirtadienį visos Lietuvos savivaldybės kviečia skiepytis be išankstinės registracijos. Vakcinaciją „gyva eile“ vykdo ir Nacionalinio kraujo centro mobilūs vakcinacijos punktai. Jų turo per Lietuvą tvarkaraštį rasite čia.