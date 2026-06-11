 SAM ir STT glaudžiau bendradarbiaus stiprinant sveikatos sektoriaus skaidrumą

SAM ir STT glaudžiau bendradarbiaus stiprinant sveikatos sektoriaus skaidrumą

2026-06-11 14:19
ELTOS inf.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) stiprins bendradarbiavimą didinant skaidrumą sveikatos sektoriuje.

<span>SAM ir STT glaudžiau bendradarbiaus stiprinant sveikatos sektoriaus skaidrumą</span>
SAM ir STT glaudžiau bendradarbiaus stiprinant sveikatos sektoriaus skaidrumą / SAM nuotr.

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Dėl glaudesnio institucijų bendradarbiavimo ketvirtadienį sutarė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir STT vadovas Linas Pernavas, pranešė SAM.

„Konstruktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas leidžia mums operatyviai reaguoti į kylančius iššūkius. Turime bendrą tikslą – užtikrinti, kad priimami sprendimai tarnautų Lietuvos žmonėms, todėl sąžiningas ir aiškus teisėkūros procesas, atvirumas ir aktyvus dialogas išlieka esminiais prioritetais“, – pranešime pažymėjo M. Jakubauskienė.

SAM ir STT vadovai susitikime aptarė galimybes reguliariai keistis aktualia informacija, dalintis įžvalgomis apie korupcijos prevenciją sveikatos sistemoje, teikti ekspertinę paramą ir stebėti inicijuojamų sisteminių pokyčių eigą.

„STT ir toliau bendradarbiaus su SAM, teikdama ekspertinę pagalbą, siekiant, kad priimami sprendimai būtų pagrįsti, atsparūs korupcijos rizikoms ir atitiktų visuomenės lūkesčius bei viešąjį interesą“, – teigė STT vadovas.

Anot ministerijos, institucijos sutarė tęsti aktyvų dialogą ir bendradarbiauti diegiant skaidrumo standartus gydymo įstaigose.

Šiame straipsnyje:
Sveikatos apsaugos ministerija
Specialiųjų tyrimų tarnyba
bendradarbiavimas
sveikatos sektorius

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Komentarai

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smalsutis
tai vėl brangs medicinos paslaugos, dabar ir suttss reiks dalintis???
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