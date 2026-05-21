 Šalyje nustatyta salmoneliozės atvejų, susijusių su infekcijos protrūkiu Europoje

Šalyje nustatyta salmoneliozės atvejų, susijusių su infekcijos protrūkiu Europoje

2026-05-21 15:36
ELTOS inf.

Lietuvoje šiemet registruotas 21 salmonelės serotipo „Stanley“ sukeltos salmoneliozės atvejis. Dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

<span>Šalyje nustatyta salmoneliozės atvejų, susijusių su infekcijos protrūkiu Europoje</span>
Šalyje nustatyta salmoneliozės atvejų, susijusių su infekcijos protrūkiu Europoje / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Europos ligų prevencijos ir kontrolės institucijos šiuo metu vykdo tarptautinį epidemiologinį tyrimą dėl šio serotipo sukeltos salmoneliozės protrūkio.

„Šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui“, – pranešime nurodė NVSC.

Centro duomenimis, pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, tačiau vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje.

Skelbiama, kad šių metų sausio–balandžio mėnesiais Europoje iš viso užregistruoti 75 susirgimo atvejai. Didžiąją dalį susirgusiųjų šią infekcija sudarė vaikai ir jauno amžiaus asmenys.

Šiame straipsnyje:
salmoneliozės bakterija
salmoneliozės protrūkis
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

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