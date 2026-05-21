Šalyje nustatyta salmoneliozės atvejų, susijusių su infekcijos protrūkiu Europoje

Europos ligų prevencijos ir kontrolės institucijos šiuo metu vykdo tarptautinį epidemiologinį tyrimą dėl šio serotipo sukeltos salmoneliozės protrūkio.
„Šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui“, – pranešime nurodė NVSC.
Centro duomenimis, pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, tačiau vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje.
Skelbiama, kad šių metų sausio–balandžio mėnesiais Europoje iš viso užregistruoti 75 susirgimo atvejai. Didžiąją dalį susirgusiųjų šią infekcija sudarė vaikai ir jauno amžiaus asmenys.
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